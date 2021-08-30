鮑威爾放鴿幫助微 監管風暴持續 港股短期難脫上落市

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）維持「鴿派」立場，指收水非加息，暗示不急於加息，美股三大指數急彈，惟市場認為港股走勢仍與之前相若，由於中美關係、內地監管風暴及地緣政治風險未明，大市無明顯向上誘因，短期料於25000至26000點區間徘徊。鮑威爾鴿派信號推動三大美股指數齊升，納指及標指齊創新高。惟港股ADR比例指數報25378點，較上周五收市低28點。夜期則報25425點，高水17點。夜期輕微高水17點耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股近期勢頭一般，上周五中概股未見造好，加上美國收水、經濟狀況不佳、疫情等不明朗因素仍籠罩，股市暫時不會有太大改變。他認為，除非內地監管政策見明朗化，令科技股有所起色，否則本周甚至未來9月，大市未有上升的誘因，預計港股短期仍在25000至26000點區間上落。金利豐證券研究部執行董事黃德几指出，中美摩擦、監管政策以及地緣政治風險，看似距離港股遙遠，但不能忽視其影響，加上內地現時瀰漫不明朗因素，政策千變萬化難以捉摸，令人摸不着頭腦。他認為，恒指短期難「有運行」，於24700點見支持，升到26000至26300點料有阻力，未來將於上述水平整固。個別股份方面，黃德几稱，汽車、水泥以及航空股反覆造好，投資者可關注；十一黃金周即將來臨，不受內地政策點名關注的傳統舊經濟股份亦可留意，然而新經濟股在此時「最好先放一放」。值得留意的是，重磅股藍籌股美團（3690）中期業績將於今日放榜，綜合9家證券商數據，預計上半年經調整虧損淨額介乎66.29至86.92億元人民幣，按年轉盈為虧，主要是受社區電商業務投資增加、平台監管政策趨嚴等因素影響。美團今放榜或盈轉虧此外，大量經濟數據將於本周出爐，周二內地將公佈8月中國綜合採購經理指數（PMI）、8月製造業PMI以及8月非製造業PMI；本港則公佈7月M3貨幣供應量及7月零售銷售數據，至周五本港將公佈8月製造業PMI。