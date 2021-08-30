圖建全方位防疫體系 復星研新冠治療藥物

全球新冠疫情持續超過一年，復星國際（656）執行董事兼聯席首席執行官陳啟宇表示，復星會繼續開發快速準確的肺炎檢測手段及有效的治療藥物，針對新冠病毒疫情形成「預防─檢測─治療」的全方位防治體系，同時希望能夠通過有效治療手段降低新冠肺炎死亡率。面對新冠肺炎病毒多次變異，陳啟宇指出，病毒變異在未來或仍會發生，短期難以完全切斷傳播鏈條並阻止其變化，因此集團正關注並計劃進入藥物治療領域，根據已掌握的抗體類、大份子類等藥物技術，針對新冠肺炎治療分開多條技術路線，進行相應不同階段研發工作。他亦提到，小份子藥物也是復星關注重點，該集團目前與研發新冠肺炎小份子藥物的藥企開拓藥業（9939）進行合作，計劃取得非洲、印度等市場的許可權利，令集團能在當地市場進行相應藥品的商業化開發。目前全球範圍能約有6款新冠肺炎治療的小份子藥物處於開發後期的階段，其中一款便是開拓藥業研發的普克魯胺，在今年7月，普克魯胺獲得巴拉圭授予的緊急使用授權（EUA），用於治療新冠住院患者，此為普克魯胺在全球範圍內取得的首項緊急使用權。對於後續的新冠肺炎的防治計劃，陳啟宇表示，復星目前正在做的事情，是希望能從前期防禦到後期治療形成全方位系統，以一個相對正常化的防治體系來應對新冠。他說：「很多人會問我們該怎麼對付Alpha、怎麼對付Delta，我覺得這並不是一個終極答案，終極答案應該是我們所研發的新冠病毒防治系統整體能力有多強」。打造全球化醫藥系統對於集團醫藥板塊未來佈局，他指集團計劃打造全球化醫藥系統，目前復星醫藥（2196）在非洲已經有較好銷售能力，在美國也具備早期藥物研發和創新藥全球臨牀試驗的能力，在印度收購當地藥企Gland Pharma後，具備面向全球的仿製藥注射劑的開發生產能力，未來在歐洲還將建立相應的銷售體系，佈局全球生物醫藥領域從銷售、研發到供應鏈的整體網絡。