鮑威爾：儲局不急於提高利率 加息憂慮減 標普納指再創新高

鮑威爾上周並沒有披露縮減量寬的具體時間，只說假如經濟持續改善，今年之內可開始減少買債規模，但聯儲局不會急於加息，並會留意就業市場情況。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35399點，跌55點；標普500指數收報4528點，升19點；納斯達克指數收報15265點，升136點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見41.68港元，較香港收市價升0.03港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見452.96港元，較香港收市價跌12.84港元。
內地收緊對手遊監管，加上有地方政府不再使用私營雲端服務，導致騰訊（700）以及阿里巴巴（9988）在美國的預託證券下跌。騰訊預託證券早段曾跌4%，阿里巴巴預託證券則跌2.2%。
金價下跌。於紐約商品交易所，12月期金收報每盎司1812.2美元，跌7.3美元，跌幅0.4%。
歐洲股市牛皮靠穩。法國CAC指數收市報6687點，升5點。德國DAX指數收市報15887點，升35點。英國股市假期休市。
港股期結反覆向好
上周五美股三大指數急彈，港股昨於期指結算日反覆向好，續於10天線（25456）附近爭持，但力守25400點，在尾市動力增加下高收131點，報25539點，以接近全日高位收市；國指升38點，收報8995點；科指升68點，收報6391點，大市成交金額1365億元。
藍籌股個別發展，阿里巴巴（9988）終止三連跌，升1.48%，收報158.2元，貢獻恒指32點。
新能源股熱炒，信義光能（968）飆9.39%，收報18.88元，曾見逾半年高位；龍源電力（916）半年多賺近38%，全日飆14.83%，收報16.26元，並曾見紀錄高位16.52元。另外，福萊特玻璃（6865）飆12.27%，收報43元，再踏高位43.45元；中廣核新能源（1811）揚10.35%，收報4.69元。