內地嚴控未成年打機 騰訊ADR曾挫逾4%

官方發出重磅通知嚴防學童沉迷打機，要求所有網絡遊戲企業僅可在周五、六、日和法定節假日的每晚八至九時，向未成年人提供一小時服務。受消息拖累，市場預期今日手遊股勢受重挫，而騰訊（700）ADR股價於美股早段曾較本港收市價低逾4%；網易（9999）美股則跌逾5%；嗶哩嗶哩（9626）美股則挫逾4%。多間網遊企業昨日紛紛表態支持官方的新措施，騰訊回應稱，將基於主管部門最新要求，嚴格遵守積極落實。心動公司表示，將根據相關要求，在研發、運營和客服等全環節積極落實政策。國家新聞出版署印發的《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，除了要求網絡遊戲企業大幅壓縮向未成年人（十八歲以下）提供網絡遊戲的時間外，還明確規定所有網絡遊戲必須接入「國家新聞出版署網絡遊戲防沉迷實名驗證系統」，網遊企業不得以任何形式（如遊客體驗模式）向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務。僅周末假期可玩一小時針對網絡遊戲企業提供服務的時間限制、實名註冊、規範付費等方面要求的落實情況，出版管理部門將加大檢查頻次和力度，對未嚴格落實的網遊企業，依法依規嚴肅處理。金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，新措施各項細節都較市場預期嚴苛，將會改變手遊行業發展規則，無法再靠吸納年輕玩家來支持發展，相信往後會出現斷層，遊戲商暫時只能靠新成年玩家來推動收入增長，但速度勢必放緩，連帶遊戲開發等相關產業鏈也受到影響。專家料手遊股勢大跌中國手遊龍頭騰訊早前表示，今年第二季16歲以下玩家對其中國遊戲流水（即遊戲內「課金」）的比重為2.6%，其中十二歲以下玩家流水比例僅為0.3%。光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，從數字來看，新措施對遊戲公司實際影響輕微，亦未必對產業鏈有重大打擊，但手遊商要在推廣遊戲策略方面作相應調整，加上監管陰霾市場氣氛脆弱，相信今日一眾手遊股都會大跌。