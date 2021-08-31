次季經調整轉蝕22億 美團︰或被處高額罰款

美團（3690）公佈，今年第二季收入按年升77%至437.59億元（人民幣，下同）；略勝於市場預期的423.57億元；虧損33.56億元，轉盈為虧；每股基本虧損0.56元；不派中期股息。非國際財務報告準則（Non-IFRS）經調整虧損錄得22.17億元，勝於市場預期的40.43億元。美團創辦人兼首席執行官王興於投資者會議中表示，留意到監管機構頒佈一系列指引，重點關注反壟斷、數據安全、社區電子商務等問題，並認為有關監管有利於行業的可持續發展，促進行業公平競爭。王興指，美團將繼續積極落實合規要求，完善內部監管機制，對業務合規問題進行深入梳理。收入升77%不派息就數據安全問題方面，王興表示，有關監管或會對廣告業務造成一些影響，要再作評估，該集團將會跟進相關監管政策。他強調，一直保持嚴格的數據安全和隱私保護標準，並將繼續研究保護用戶數據，並進一步了解監管部門的想法。按業務區分，今年第二季，餐飲外賣業務交易金額按年升59.5%，至1736億元；餐飲外賣日均交易筆數按年升58.9%至3890萬筆。收入按年升59%，至231億元；經盈利潤率由8.6%至升至10.6%。到店、酒店及旅遊收入按年升89.3%，至86億元；經盈利潤率由41.6%升至42.6%。今年第二季，集團國內酒店間夜量超過1.4億，按年大增81%。另外，國家市場監管總局表示，美團收購共享單車摩拜並未依法申報，當局已開展調查工作。市場監管總局又稱，將進一步加大對共享消費領域的監管力度，要求各企業嚴格價格調整內部合規審查流程。美團於業績報告中表示，今年4月市場監督總局根據《反壟斷法》對其展開相關調查，相關調查仍在進行，集團將積極配合國家市場監督管理總局的調查。集團現階段無法預測相關調查的情況或結果，該集團可能會被要求改變其商業慣例及╱或被處以高額罰款。