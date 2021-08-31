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招商局純利大增兩倍 中期息22仙

2021-08-31 列印
　　招商局港口（144）公佈，截至今年6月底止中期業績，純利按年大增逾2倍，至47.1億元；中期息派22港仙，按年增22.2%。該公司主席鄧仁杰表示，去年下半年港口業務回復正常，在基數較高的情況下，預計今年下半年增幅將會收窄，料全年箱量將有中至高單位數增長。他透露不排除分拆保稅業務上，但現時未有相關計劃。該公司於期內收入為56.6億元，按年上升38.9%，主要受惠港口業務量完成情況較好，加上期內出售一家聯營公司部份權益，錄得4.5億元收益所致。

  鄧仁杰指出，目前疫情仍未樂觀，而下半年為行業的高峰期，他預計全年箱量將達中至高單位數增長。



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