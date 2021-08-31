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五年內擬投資300億 中石化冀成氫能龍頭

2021-08-31 列印
　　中石化（386）計劃5年內斥資300億元（人民幣，下同）投資氫能，包括建設1000座氫能加油站，並定出成為中國第一大氫能公司的目標，料成為未來業績新增長點。中石化董事長張玉卓昨日表示，配合國家「十四五」規畫，在2021至2025年間將投資共300億元於氫能發展，包括建設1000座加氫站及油氫合建站，加氫服務能力達到年25萬噸，工業化製氫產量超過100萬噸，旨在成為中國最大的氫能公司。

  總裁馬永生亦指出，未來新能源項目會將氫能為核心，務求成為業績新增長點，而該集團在氫能產業鏈涉及的關鍵材料和基本化學品方面佔優，正推進氫能產業佈局。



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