中環IFC外望——士多創辦人任無線電商業務群總裁

電視廣播（511）（無線電視）宣佈，就收購Ztore Investment Limited（士多）約75%已發行股本的交易，已於上周五完成，並即時委任士多創辦人之一兼行政總裁岑廸贊（見圖）為無線電視電商業務群總裁。岑廸贊將負責無線電視旗下所有的電子商貿平台，包括Big Big Shop、Ztore（士多）和Neigbuy（鄰住買），並主要制定和實施長遠增長策略，目標令無線電視的電商業務成為香港主要電商之一。岑廸贊表示，士多能夠加入無線電視，是一個「1+1成就更大」的機遇。對於香港電商業市場的未來發展和前景，相信憑藉自身在香港電商行業的經驗，能有效地強化及營運無線電視的三個電商業務平台，提供更多元化的電商模式去貼近消費者及商戶的需求。他續稱，香港電商市場的潛力長期被低估，但疫情期間加速發展步伐，預期香港未來每年的線上銷售總額可逾300億元，並深信現在無線電視與士多結合起來，在未來能夠走得更遠，最終建構出更好、更宏大的香港電商業新格局。傳阿里解僱10名洩性侵指控員工外電引述知情人士透露，阿里巴巴（9988）將對外洩露控訴前公司經理性侵內網文章的10名員工解僱。據稱阿里巴巴上周對內宣佈，針對周姓員工在內網發帖控訴遭前公司經理侵犯的文章被對外公開之事，公司已將洩露這篇文章的員工開除。知情人士稱，這些員工將周某內網控訴文章的截圖除去帶有個人ID的水印後對外公開發佈，此等行為違反公司政策。另外三人因在公共論壇發表不當評論而受到批評。知情人士表示，公司政策嚴格規定不得將員工內網內容對外發佈，這10名員工違反政策，阿里巴巴只能將其解僱。本月周某在內網控訴遭阿里巴巴前經理性侵的文章被迅速瘋傳，阿里巴巴已將涉事經理開除，並接受兩位公司高管引咎辭職。高瞻