港股於8月最後一個交易日上演過山車，全日高低波幅達768點，午後在騰訊（700）及美團（3690）急彈帶動下，不但收復早段逾400點跌幅，最終更以全日高位25878點收市，升339點。不過，恒指8月總計仍跌83點，三個月累挫3273點。中國8月掀起新一輪監管風暴，震散科網股，其中以阿里巴巴（9988）最傷，雖全月計大跌逾16%，為月內表現最差藍籌股，市值蒸發近5100億元。恒指昨日低開15點後，跌幅曾擴大至428點，低見25110點，但午後上證指數回勇，最終以全日高位收報3543點，升15點。在科技股帶領下，港股亦倒升，最終以全日高位收市，報25878點，揚339點，企穩10天線（25480）；科指升216點，收報6607點，全月計跌173點，跌幅2.5%。MSCI季度調整收市後生效，基金換馬買賣下，成交金額增至2133億元。不過，北水趁高加速沽貨，全日錄得近67億元淨流出，按日增加60.3%，連續第五日流出。北水趁高加速沽貨中國8月掀起新一輪監管風暴，科網行業成為「風眼」被震散外，監管手影亦波及多個行業，之前針對房地產行業推出「三道紅線」等規定，龍湖集團（960）為8月表現第二差藍籌，上月累跌14%，而傳正被中銀保監調查房地產投資的平保（2318），昨日跌3.8%，收報60.4元，為昨表現第二差藍籌股，亦是上月第五大跌幅的藍籌，跌逾10%。資金轉為追入舊經濟企業，其中績優兼獲大行唱好的創科實業（669）持續破頂，成為8月表現最強藍籌，全月累升27.6%。美股昨晚早段窄幅上落，杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35360點，跌39點；標普500指數收報4522點，跌6點；納斯達克指數收報15259點，跌6點。滙控（005）美國預託證券價格曾見41.14港元，較香港收市價跌0.31港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見479.46港元，較香港收市價跌1.74港元。美股近期屢創新高引來投資專家警告，BTIG指目前美股走勢猶二千年科網泡沫時期，未來一個月恐出現一至兩成的調整。不過，這類警告近期經常出現，市場未有太大注意。另一方面，美國樓市亦大升，美國聯邦住房金融局公佈，六月房價按月上漲1.6%，按年則上漲18.8%。另標普/Case-Shiller公佈，美國六月20大城市樓價指數按年上漲約19%，反映在長期低息下，當地樓市火熱。此外，視像會議平台Zoom截至七月底止第二財季收入首次突破十億美元，但預期今季收入及全年收入不及預期，其股價早段急挫16%。歐羅區通脹超預期，引發投資者關注。歐洲3大股市全線收跌。英國富時100指數收市跌28點，收報7119.70點。德國DAX指數跌52點，收報15835.09點。法國CAC指數跌7點，收報6680.18點。金價反彈。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1818.1美元，升5.9美元，升幅0.33%。