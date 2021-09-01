海倫司首日孖展超購九倍

另外，據IFR引述消息人士指，內地陸道培醫療集團最快今年內向港交所（388）遞交上市申請，擬集資最少5億美元（約39億港元）。陸道培醫療集團去年7月完成逾5億元人民幣融資，新加坡淡馬錫投資亦有份投資。
此外，中國網上投資決策解決方案提供商九方財富控股昨日提交上市申請，中金為獨家保薦人。
已故慈善家鄧肇堅的長孫、名店「上海灘」及高級會所「中國會」創辦人鄧永鏘爵士（Sir David Tang），四年前因病逝世，其遺孀昨天被遺產管理人入稟高院，要求法庭頒令遺孀立即交出山水畫大師張大千一幅...
2021-09-01
台灣下月中舉行漢光軍事演習。昨日清晨六時許在屏北機場一架F-16B雙座位戰機執行戰備道升降演練，在降落時衝出跑道，機頭及起落架輕微損毀，不過兩名飛行員安全，軍方成立專案組，徹查事故成因。中國空軍新聞發...
2021-09-01
海洋的塑膠污染影響全球的海洋生物。海南三亞市近日有一隻巨型雌性海龜於亞龍灣附近紅樹林被發現，經救治後不幸死亡，研究人員解剖時，其腸道中發現近三公斤的海洋垃圾，包括膠袋、漁網、口罩、線繩、魚鈎等。據報，該隻巨型雌性海龜體長約九十厘米、寬七十厘米、重約一百公斤，於七月十五日晚在三亞亞龍灣附近紅樹林裏被發現。
2021-09-01
嘉御山坐落於沙田銅鑼灣山路，環境恬靜舒適。是次為大家介紹屋苑1個罕有複式放盤，實用面積2242方呎，採用4房2套設計，據了解，屋主曾斥資百萬豪裝，一室設計雅致，加上廳大房大，樓底高，甚有氣派。 ...
2021-09-01
港股於8月最後一個交易日上演過山車，全日高低波幅達768點，午後在騰訊（700）及美團（3690）急彈帶動下，不但收復早段逾400點跌幅，最終更以全日高位25878點收市，升339點。不過，恒指8月總...
2021-09-01
周二宣佈正式重返曼聯的C朗拿度儘管已經三十六歲仍然攻力不減，仍是上季意甲和今夏歐洲國家盃神射手。今晚世界盃歐洲區外圍賽A組，葡萄牙主場迎戰愛爾蘭，C朗只要入一球便能超越伊朗傳奇戴伊，成為國際賽入球最多的球員，並證明重返曼聯的自己仍是最強「魔刀」。（有線601、661台周四凌晨2:45直播） 自曼聯於上周五確認跟祖雲達斯達成重新簽入C朗拿度協議後，紅魔終在周二宣佈C朗拿度正式回家，並簽約兩年再加上一年的續約選項。C朗喜言已經十分期待重新為曼聯披甲：「曼聯在我心中一直佔據特殊地位，我十分期待在坐滿觀眾的奧脫福球場上陣了！」領隊蘇斯克查亦喜言：「他的經驗對隊內的年輕球員而...
2021-09-01
12星座運程 - 8月27日 天蠍：本月是財運高峰期，無論投資哪個項目，都可賺一筆。 天秤：事業有一段波動期，暫不應採取行動，下周有新拍檔。 處女：事業進入收成期，同事有需要要出手相助，切勿猶豫...
2021-08-27
Marvel首部華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》將於明日（2日）在港上映，自跟劉德華合作的新片《金手指》於數月前煞科後，59歲梁朝偉（偉仔）都甚少公開露面，而因為疫情，偉仔亦未有赴英美出席首映，只...
2021-09-01
環球疫情阻礙各國人流往來，菲律賓和印尼傭工受本港防疫措施所阻，不少未能應聘來港，令本地的外傭荒變本加厲，不少家庭的生活大受影響。政府早前宣佈，在菲印兩國打了針的傭工可以應聘入境，誰知檢疫酒店僅得一間，中介公司無法訂到房間，怨聲四起。當局昨天作出調整，宣佈開放竹篙灣檢疫中心八百個單位，給外傭檢疫之用，相信有助加快引入外傭，但快還快，過程要做好防疫，不能為紓緩外傭需求而讓病毒潛入社區。 港府當初準備一間檢疫酒店，原意是循序漸進引入外傭，不想突然有大批外傭來港，以免走漏一宗確診而禍延社區。但外傭荒實在嚴重，據中介公司估計，本港至少欠缺六千多名外傭，若只有一間檢疫酒店，最快要等到十...
2021-09-01
昨晨沙田馬場焦點，落在馬會CEO應家柏身上。應總於暑假期間曾往法國兩至三周探親，回港後昨晨首次在馬場露面，整朝穿梭於烽火台、機坪及馬房，並曾與告東尼（圖）、賀銘年、蘇偉賢等多位騎練傾談，聆聽各人意見。...
2021-09-01