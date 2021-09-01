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海倫司首日孖展超購九倍

2021-09-01 列印
　　內地連鎖酒館海倫司國際（9869）昨日開始招股，每手500股入場費10465元，本周五截止招股，下周五掛牌，中金為獨家保薦人。綜合多間券商數據，首日孖展認購額錄得30.3億元，以集資2.79億元計，超額認購9.86倍。海倫司發售逾1.34億股，其中一成為香港公開發售，餘下為國際發售，招股價介乎每股18.82至20.72元。

　　另外，據IFR引述消息人士指，內地陸道培醫療集團最快今年內向港交所（388）遞交上市申請，擬集資最少5億美元（約39億港元）。陸道培醫療集團去年7月完成逾5億元人民幣融資，新加坡淡馬錫投資亦有份投資。



　　此外，中國網上投資決策解決方案提供商九方財富控股昨日提交上市申請，中金為獨家保薦人。
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