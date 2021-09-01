一年內須還債2400億 恒大：面臨違約訴訟

急於削減巨債的中國恒大（3333）在中期業績披露目前處境，顯示截至6月底有2400億元負債在一年內到期，恒大稱已定立六大措施，望能減輕流動性問題，又提醒正面臨貸款違約及訴訟。恒大又指，過去兩個月採取多項措施改善現金流情況。恒大截至6月底有息負債為5717.8億元，較半年前減少兩成，而其中一年內到期的負債為2400.5億元。恒大指，目前銀行存款餘額為人民幣1616.3億元，當中有748.6億元為受限制現金，意味即使花光所有現金，仍要額外籌784億元。部份建樓項目受阻停工為此恒大表示，將會採取六大措施以減輕目前所面臨的流動性問題，包括調整項目開發時間表、嚴格控制成本、大力促進銷售及回款、爭取借款續貸和展期、出售股權和投資物業、酒店等資產、以及引入投資者增加股本，經研究後會選擇最有利方案。目前恒大本業的建樓也面臨問題，指一些與房地產開發相關的應付款項逾期未付，導致部份項目停工，正在政府協調下，與供應商及建築承包商洽談爭取項目復工，而在過去兩個月已將出售物業單位來支付251.7億元，以抵扣部份欠款。恒大指，將盡最大努力持續營運，爭取按時交樓。續售產套現「撲水」另一方面，恒大持續出售資產解困，在7月1日至8月27日期間，已出售旗下恒騰網絡11%股份，扣除有關股東貸款後淨回收11.8億元；出售盛京銀行（2066）1.9%股份換取10億元；出售深圳市高新投7.08%股權獲10.4億元；悉售旗下恒大冰泉49%股權取得20億元；以及賣5個地產項目股權及非核心資產取得92.7億元，合共套現144.9億元。另外恒大將繼續接觸潛在投資者，商討出售恒大汽車（708）及恒大物業（6666）部份股份。