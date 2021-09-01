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半年多賺1.2倍不派息

2021-09-01 列印
　　恒大（3333）上半年交樓價格降低，令收入按年跌16.5%，至2226.9億元（人民幣，下同），淨利潤跌28.9%至105億元，但股東應佔溢利則按年增長1.2倍，至143.8億元，不派中期息同樣不派中期息。期內恒大淨利潤下降，主要來自房地產業務錄得淨虧損41億元，旗下新能源汽車業務亦蝕49億元。

　　另外，旗下恒大物業（6666）上半年多賺68.6%，至19.35億元，中期收入按年增68.3%，至787.3億元，毛利率幾乎持平至37.3%；純利亦按年增68.6%，至19.35億元。期內該公司合約面積約8.1億平方米，增長約57.9%；在管面積約4.5億平方米，增約77.2%。



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