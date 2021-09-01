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遭甘比減持套2800萬

2021-09-01 列印
　　陷入債務危機的恒大（3333），作為其股東之一的「大劉」劉鑾雄配偶、華人置業（127）行政總裁陳凱韻，於上周減持手上的恒大股份，套現逾2800萬元，其持股量由9.01%下降至8.96%。

  陳凱韻回應表示，華置、劉鑾雄及她的現金流，均未有受到恒大投資影響，其持有的整體投資組合穩健，因此並無套現壓力。



　　據聯交所權益披露，陳凱韻上周四（26日）出售631.2萬股恒大股份，平均作價每股4.4774元，套現2826萬元，現時手上仍持有11.87億股恒大股份。以恒大昨日收市價4.36元計，劉氏夫婦持有的恒大股份價值約為51.7億元。

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