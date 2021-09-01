次季少賺19%勝預期 網易回購增至233億

網易（9999）公佈今年第二季業績，以非公認會計準則（Non-GAAP）計，純利按年跌19%，至42.27億元（人民幣，下同），較市場預期為佳；第二季派息每股0.0480美元，或每股美國存託股0.2400美元，該公司同時公佈把回購金額加碼至30億美元（約233.4億港元）。就國家新聞出版署日前公佈，限制遊戲商向未成年人提供遊戲服務丁磊表示，該集團積極擁護和支持有關決定，並會嚴格落實有關決定；他預料，有關就未成年人的監管將對集團造成少於1%的財務影響。丁磊強調，未成年人的健康成長是國家重要的未來利益，公司應為大局着想，故網易不會去打未成年人遊戲主意，並指網易有能力做出更加寓教於樂的遊戲，於全球取得成功。料未成年監管影響微網易期內淨收入為205.24億元，按年升12.9%，好過市場預期。其中網上遊戲服務淨收入按年升5.1%，至145.28億元；有道淨收入按年升107.5%，至12.93億元；創新及其他業務淨收入按年升26%，至47.03億元。毛利潤按年升14.3%，至111.8億元。毛利率方面，網上遊戲服務毛利率按年升2.3個百分點至66.1%；有道毛利率按年升7.1個百分點至52.3%，主要受惠其學習服務淨收入顯著增長，規模效應增強以及教師薪酬結構的進一步改善。創新及其他業務毛利率按年升0.8個百分點至19.3%，主要受惠網易雲音樂淨收入增加以及成本管控改善。董事會批准一項股份購買計劃，由今年9月2日起在不超過36個月的期限內，可在紐交所公開購買總金額不超過5000萬美元流通在外的有道（DAO.US）美國存託股。另外，董事會已批准修訂，將早前於2月25日宣佈的回購計劃總金額由20億美元擴展為不超過30億美元。