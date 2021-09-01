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聯想控股中期多賺六倍

2021-09-01 列印
　　聯想控股（3396）截至今年6月底止中期業績，純利按年大增6.36倍，至46.91億元（人民幣，下同），每股盈利2.01元，創歷來最佳半年業績，不派中期息。該集團表示，將持續推動高階市場穩定增長，智能手機將進一步推動產品創新，並加速5G智能手機發佈，同時尋求其在拉丁美洲、北美和歐洲競爭力增強。

　　聯想上半年收入2285.65億元，按年升23.6%。期內業績增長，主要由於戰略投資板塊方面，IT板塊淨利潤按年增長1.72倍，至15.4億元；其智能設備業務和方案服務業務的利潤率均提升；基礎設施方案業務創下近5年來最佳單季業績表現。



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