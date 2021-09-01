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信置夥大股東60億奪星商住地

2021-09-01 列印
　　信和置業（083）公佈，與大股東黃氏家族成功投得新加坡市區重建局一幅商住地皮，投標金額為10.28億新加坡元（約59.5億港元），信和佔當中20%股權，連同建築成本分擔19.7億港元費用。

　　信和昨日與母企尖沙咀置業（247）聯合公佈，信和旗下的卓楓與黃氏家族成員組成的合營公司，獲得新加坡市建局授予收購物業的標書，投標金額10.28億坡元。由於卓楓佔合營公司20%股份，故需要承擔投標金額連同物業發展項目的估計成本共3.4億坡元（約19.7億港元）；其餘80%由黃氏家族擁有。



　　該收購項目為新加坡Jalan Anak Bukit的商業及住宅用地，總佔地面積約為3.22萬平方米，總建築面積約9.66萬平方米，租賃期達99年。

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