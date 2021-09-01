中環IFC外望——騰訊放棄獨家音樂版權

騰訊（700）及騰訊音樂娛樂昨日發聲明表示，已放棄音樂版權獨家授權的權利，並指該公司嚴格按照中國國家市場監督管理總局早前要求，解除與上游版權方已達成的獨家協議，該公司通過郵件方式，正式向相關上游版權方發送《音樂版權授權合作協議解除通知函》及《音樂版權授權合作協議解除催告函》，努力與相關上游版權方盡快解除獨家協議。聲明顯示，截至8月23日，騰訊已向全部達成獨家協議的上游版權方發送相關函件，告知其需按期解約，絕大部份獨家協議已如期解約，又向未能按期解約的上游版權方發送《關於放棄音樂版權獨家授權權利的聲明》，明確放棄與相關上游版權方有關音樂版權獨家授權的權利，並告知相關上游版權方可以自行向其他經營者進行授權。聲明指出，放棄與上游相關版權方音樂版權獨家協議中，有關音樂版權獨家授權權利，除了與獨立音樂人獨家合作期限不超過三年，以及新歌獨家首發期不超過30日的情形外，上游版權方可以自行向其他經營者進行授權，並不予追究相關版權方因授權其他經營者而產生的相關責任。騰訊表示，將在嚴格執行該局要求基礎上，以非獨家方式與上游版權方繼續保持合作，並就非獨家合作事宜與上游版權方進行協商。傳金管局夥證監建系統 防Archegos式爆倉英國《金融時報》引述知情人士表示，香港金管局和證監會正在開發一套系統，以追蹤風險集中的股票敞口，作為防止出現類似對沖基金Archegos Capital式爆倉事件而採取的行動。報道指，該項目是在韓裔基金經理Bill Hwang經營的家族辦公室爆倉後啟動，並將使用集中的交易數據庫來識別銀行和投資基金在香港市場進行衍生工具交易時所承受的過度風險。該項目涉及一個漫長的數據清理過程，並創建系統，將集中風險標示給監管機構，然後監管機構會提醒金融機構，預計這會減低有關風險。一位接近該項目的人士稱，這可解決類似Archegos的問題。金管局回應指不評論市場傳聞。報道指，證監會亦未作評論。知情人士稱，該項目惹來美國監管機構的關注，4月時美國發生的Archegos爆煲為華爾街十年來最引人注目的事件之一。事件導致8家向Archegos提供數百億美元槓桿的銀行相互指責，並促使美國、英國和瑞士的監管機構對他們的風險控制進行調查。高瞻