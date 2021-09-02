科網股回勇 港股重上二萬六 數據好壞參半 納指再創新高

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35312點，跌48點；納斯達克指數收報15309點，升50點。滙控（005）美國預託證券價格曾見41.56港元，較香港收市價跌0.24港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見499.31港元，較香港收市價升10.91港元。
港股夜期中段抽高，升138點，至26064點，較恒指收市高水36點。
企業新增職位遠遜預期
經濟數據方面，美國八月Markit製造業採購經理指數（PMI）終值為61.1，較市場預期的61.2略低。 美國人力資源機構ADP公佈，八月私人企業新增職位37萬4000個，遠低於市場預期的61萬3000個增幅。美國七月建築支出上升0.3%，高於市場預期的上升0.2%。
歐洲股市周三普遍高收。零售股領漲，升近2%；基本資源股則回落0.6%。英國富時100指數收報7149.84點，升30點。法國CAC指數收報6758.69點，升78點。德國DAX指數收報15824.29點，微跌10點。
金價偏軟。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1816美元，跌2.1美元，跌幅0.12%。
網易績後急升6.4%
港股於9月開局首日低開高走，惟26000點具一定阻力，恒指輕微低開後曾挫184點，低見25694點後止跌回升，在科網股支持下反覆走高，並突破20天線（26857），最多曾升222點，高見26101點，其後大市升幅收窄，在26000點附近爭持，最終高收149點，報26028點；國指升87點，收報9271點；科指升85點，收報6693點，進一步拋離20天線（6456），成交金額1818億元。
大型科網股回勇推動大市表現，美團（3690）見三連升，走高1.77%，收報253.4元；騰訊（700）升1.5%，收報488.4元；兩股齊重上一個月高位，合力為恒指貢獻58點；京東（9618）升1.63%，收報311.4元。網易（9999）次季非公認會計準則純利按年跌19%，至42.27億元人民幣，惟勝市場預期，揚6.42%，收報150.8元。
國能鐵路裝備公司擬進行混合所有制改革，基建股炒上。基建三寶攜手向上，中交建（1800）揚6.85%，收報4.21元；中鐵（390）急升4.29%，收報3.89元；中國鐵建（1186）升4.14%，收報5.28元，錄得六連升。