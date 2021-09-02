傳夥國企合組公司 螞蟻有望重啟上市

阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團業務重組傳來新進展。路透引述三名知情人士指，螞蟻將最快在今年10月，聯同多家擁有政府背景的企業，成立一間新的信用評級合資公司，將負責收集、管理和分析消費者數據，有助其重整旗鼓再次踏上上市之路。新公司的多個合夥人已浮出水面，知情人士表示，螞蟻和浙江省旅遊投資集團將各持有新公司35%股權，而其他國資背景的合夥人還包括有：浙江電子口岸（Zhejiang Electronic Port）、杭州市金融投資集團（Hangzhou Finance and Investment Group）。知情人士又指，新公司唯一的一間非國資背景合夥企業是傳化智聯的母企傳化集團（Transfar Group），而傳化集團將擁有7%股權。螞蟻、人行、浙江省旅遊投資集團均未有回應有關傳聞。浙江省將持股35%至於新公司的詳情，報道稱，這間擬成立的合資公司將負責收集、管理和分析消費者數據，並根據此對人們的信用進行評分，從而把螞蟻的主要數據業務整合在一起，令監管更加容易。另外，合夥企業將一共向新公司注入5億元人民幣，作為其註冊資本。時間表方面，有兩名知情人士表示，是次目標是最快在今年10月，成立中國第3間獲許可的私營信用評級公司。另外2間都是近年來獲批的，分別是騰訊（700）有份組建的百行徵信（Baihang Credit Scoring），以及京東數科、小米電子等參股的樸道徵信（Pudao Credit Rating）。報道補充，上述計劃作為螞蟻業務改革的一部份，將會是中國政府對快速發展的新經濟業務實施更多管控的顯著成果之一。雖然這間中國金融巨頭將失去對其數據控制，但新公司的所有權結構或有利重振螞蟻的上市計劃。