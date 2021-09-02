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佳兆業擬發三億美元票據

2021-09-02 列印
　　佳兆業集團（1638）計劃9月8日起發行一筆2022年到期的3億美元優先票據，其附屬公司作為擔保人，瑞信、國泰君安國際、滙豐、海通國際、瑞銀、中銀國際、中信銀行國際、金利豐證券、富昌證券及鴻昇證券為初步買家。有關票據將於2022年9月7日到期，發行價定於票據本金額的99.54%，年利率10.5厘，每半年派息一次。

　　佳兆業指，旗下公司主要在中國從事物業發展、物業投資及物業管理、酒店及餐飲業務、戲院、百貨店及文化中心業務以及水路客貨運業務，計劃將票據發行所得款項淨額，用於現有債務再融資及一般公司用途。



　　該集團目前負債良好，截至6月底「三條紅線」全數零踩線。

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