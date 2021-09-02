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一通金融申上市 集資拓展業務

2021-09-02 列印
　　本地券商一通金融申請上市，披露其今年3月底止全年純利1.01億元，多賺1.37倍，活躍客戶數目有3.34萬個。

　　一通昨日在聯交所上載招股書，收入2.29億元，按年增長77.5%，當中經紀總收入為6847萬元，少6%，但莊家活動及對沖收入達1.6億元，增加1.86倍。期內純利1.01億元，多1.37倍。一通指，上年度有6.65萬個客戶帳戶，其中3.34萬戶為活躍帳戶，佔50.3%。而其客戶資產連同代客戶持有的現金共108.5億元，增22.2%。



　　一通指，有關上市集資將用於擴充證券保證金融資業務，以及擴充抽新股貸款業務。



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