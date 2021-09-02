周焯華沽清太陽國際 折讓八成套現七千萬

澳門近月博彩收益雖略有起色，但貴賓廳業務受內地嚴打資金外流而仍陷冰河時期。澳門賭廳集團太陽城「揸弗人」、人稱「洗米華」的澳門商人周焯華，周一（30日）大折讓80%，每股0.1元悉售旗下太陽國際（8029）所有股份予其生意拍檔兼太陽國際主席鄭丁港，個人帳面套現僅7000多萬元，較該股今年高位少賺近11億元。從事金融服務及馬匹相關服務業務的太陽國際，周二（31日）開市前停牌，稱以待刊發關於公司收購及合併守則的內幕消息。不過，截至昨本報截稿前，太陽國際仍未刊發公告披露該交易，僅有一公告建議公司更名為「帝國金融集團有限公司」。權益披露顯示，First Cheer Holdings Limited在場外以每股0.1元，較停牌前0.5元大折讓80%，悉售其持有的14.35億股太陽國際，佔公司總股本62.82%，套現約1.44億元。First Cheer由周焯華及鄭丁港各持50%權益。出售後，周焯華不再持有太陽國際任何股份。太陽國際今年2月涉足虛擬貨幣市場，消息刺激公司股價單日飆升逾4倍，今年高位見1.57元，較First Cheer今次出售價計，市值多逾21億元。但事隔3個月就遇上內地嚴打比特幣挖礦及買賣，太陽國際隨即叫停掘礦服務，並於上月才將挖礦機遷至哈薩克運作。售予主席鄭丁港 較高位少賺11億事實上，周焯華及旗下太陽城去年中開始屢陷紛爭，包括該集團被指支持「港獨」，又煽動客戶到太陽城提款等；周焯華當時罕有拍片回應指，絕對不會支持任何損害國家的行為，又指太陽城集團資金穩健等。他年初更藉新年展望表忠，強調要「堅定實行愛國愛澳精神」。不過，內地刑法修正案擬進一步調整開設賭場的刑罰，同時增加境外賭場人員組織、招攬中國公民出境賭博犯罪，預計對太陽城將是一大打擊。