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融創擬分拆滑雪場 明年港上市

2021-09-02 列印
　　北京冬奧將於明年2月舉行，據報融創中國（1918）計劃藉助市場氣氛分拆旗下冰雪業務上市，最快明年在香港招股。融創對消息不作評論。

　　《彭博》引述消息人士指，中國正就北京冬奧推動冬季運動產業發展，融創藉此正考慮分拆營經室內滑雪場的冰雪業務上市，最快明年在港上市。消息人士又指，雖然有關構思處於初步階段，有可能改變，但該業務仍是分拆的首選。報道指融創拒絕置評。



        融創的冰雪務發展迅速，帶動其文旅業績急升，今年上半年客流量約7201萬人次，按年大增約1倍。期內該分部盈利12.9億元，大增20.3倍，佔總經營利潤約6%。

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