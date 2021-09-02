滴滴傳組工會 美團阿里料緊跟

內地最高人民法院日前指出加班工作制違法，加班最為嚴重的互聯網企業紛紛響應號召，帶頭改善工時過長問題。彭博報道指，滴滴出行正協助員工成立工會以防止過度工作，其他科技巨頭，比如美團（3690）、阿里巴巴（9988）有可能很快便緊隨其後。士透露，滴滴上周在一個內部論壇上宣佈將成立工會，但沒有透露具體情況，而從事兼職及缺乏健全勞工福利的滴滴司機或會受邀加入其中。同時，又有知情人士稱，美團也在為外賣送餐員研究成立內部勞工權力組織的可行性。另亦有阿里員工已在公司論壇上呼籲組建工會。美團在電郵聲明中稱，會專注於傾聽和幫助其送貨員。