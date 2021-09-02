中環IFC外望——一姐施穎茵履新：盼恒生再創新高

昨日九月一日係全港學生開學日，亦係獅子銀行港區一姐施穎茵（Diana，見圖）正式出任恒生銀行一姐的日子。每朝晨播是恒生多年來的傳統，據講伊人昨日第一日返工，就透過這個傳統渠道，與同事們打個招呼，話好高興加入恒生呢個大家庭，又讚恒生係一家好出色嘅本地銀行，財富管理同數碼發展都有領導地位，一直發揮以客為本嘅專業服務精神，並歸功於每一位同事嘅努力和功勞，仲話好期待同大家合作，一齊努力，推動恒生再創新高。恒生作為獅子集團的一員，其實自1998年以來，獅子銀行一直都是從該行派調高層坐鎮恒生做當家，而這十多年來，每次派調恒生任CEO的高層都是女性，先後有梁高美懿、李慧敏、鄭慧敏，最新則是Diana，相信小股東都不介意是男當家，還是女當家作主，最緊要是能夠帶領恒生做好業績，令股價和股息重拾上升動力，正如Diana所言，期盼與同事們齊將恒生推向新高。「悅榕莊」突停業 卓悅：與公司無關卓悅美容有限公司旗下美容按摩店「悅榕莊」、「Dr. Protalk」及「水云莊」昨突然暫停營業，多名顧客指仍剩下不少療程未完成，部份甚至涉及數萬元。卓悅控股（653）表示，自2015年1月1日起，「卓悅美容有限公司」、「悅榕莊及水云莊」並非卓悅控股旗下公司，其業務情況概與公司無關。「悅榕莊」、「Dr. Protalk」和「水云莊」突然暫停營業，有「悅榕莊」顧客昨日在網上群組發文，並上傳一張「悅榕莊」向顧客發出的短訊截圖：「本公司因內部重整暫停營業，直至另行通知，期間已預約的療程將會自動取消，不便之處，敬請原諒」。同時，「悅榕莊」分店門外亦貼出內容相近的告示，建議顧客向卓悅美容有限公司等查詢。有光顧「悅榕莊」逾十年的顧客表示，仍有過萬元療程尚未使用，近期亦難以預約服務，未想過突然會停業；多名網民留言指仍剩下不少療程未完成。高瞻