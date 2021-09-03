失業救濟初領者降至34萬 杜指升131點 標指納指新高

美國首次申領失業救濟人數下跌，反映經濟動力不弱，美股周四早段上漲，杜指曾升162點報35475點；納指升70點報15380點；標指升21點報4545點。美國上周首次申請失業救濟人數為34萬人，市場預期為34.5萬人，對上一周為35.3萬人。持續申領失業救濟人數為274.8萬人，較預期的277.5萬人為少。兩項數據都反映當地勞工市場未有轉差跡象。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35443點，升131點；標普500指數收報4536點，升12點；納斯達克指數收報15331點，升21點。滙控（005）美國預託證券價格曾見41.34港元，較香港收市價跌0.01港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見493.61港元，較香港收市價跌2.39港元。歐洲股市周四高收。石油及天然氣股領漲，升近2%。英國富時100指數收報7163.9點，升14點。德國DAX指數收報15840.59點，升16點。法國 CAC指數收報6763.08點，升4點。中概股個別發展，早前獲花旗給予目標價22元的容聯雲一度暴漲逾四成，曾見6.6美元。三大內地電動車股齊升，蔚來曾升逾3.5%，重上40美元水平；理想汽車曾升2.7%，見31.3美元；小鵬汽車則升0.6%，報41美元。相反，內地電商股表現偏弱，拼多多則跌逾4%，京東亦跌逾1%，阿里巴巴則升0.5%。港股四連升累漲682點油價走高，美股石油股普遍向好，西方石油曾漲3.1%，埃克森美孚石油曾漲2.3%。金價偏軟。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1811.5美元，跌4.5美元，跌幅0.25%。Netflix股價早段曾升2.41%，報596.08美元。有分析認為，國際市場將帶動第三季用戶增長復甦，隨後第四季復甦力度會更大，並維持對該股增持評級，目標價645美元。隔晚美股納指再創新高，加上中概股回勇，港股於大型科網股強勢下高開175點，曾彈331點，高見26359點，為8月16日以來新高，其後受金融股拖累曾倒跌37點，收市回升62點，報26090點，四連升累漲682點；科指升逾1.5%，收報6801點，跑贏恒指及國指；國指升69點，收報9341點。北水南下合計淨流出6.26億元，較上日增438%，連續第7日流出，成交金額1710億元。