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習近平：將設北京證交所

2021-09-03 列印
  中國國家主席習近平昨日在一個峰會上致辭，表示將設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地，並繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革。他又指，中國將提高開放水平，在全國實施跨境服務貿易負面清單，探索建設國家服務貿易創新發展示範區。

  習近平昨日在中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上表示，將設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地，並繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革。



  中國證監會亦發文指，是次服貿會上習近平總書記明確提出，將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地，這是為資本市場更好服務構建新發展格局、推動高品質發展作出的新重大戰略部署，為進一步深化新三板改革、完善資本市場對中小企業的金融支援體系指明方向和提供遵循。

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