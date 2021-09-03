盤算回流降對美依賴 逾200中概股排隊來港

中美緊張關係影響赴美上市中概股的決策，未來或將迎來中概股來港熱潮。惠理集團(806)聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海表示，中國目前仍然依賴美國資本市場，有248隻中概股在美掛牌，但相信隨着中美脫鈎，大部份中概股會選擇回港上市，料未來至少還有200家中概股回巢。隨着阿里巴巴（9988）於2019年底打響回港上市第一槍，至今已經有13隻中概股相繼以第二上市的形式回流港交所（388），包括京東（9618）、百度（9888）等；而近期小鵬汽車（9868）和理想汽車（2015）又開啟了以雙重主要上市形式回歸本港。謝清海指出，中國在金融服務領域正嘗試改變成為更自立的國家，降低對美國的依賴，在進一步發展資本市場的過程中，香港仍然得到信任。港交所獲准推出A股指數期貨，讓投資者可以沽空一籃子A股的上市公司便是佐證。另他又稱，「跨境理財通」目前屬象徵意義居多，初期只可買賣低風險的金融產品，但仍代表中國政府在某些情況下會允許資本流出。歐冠昇：港成生科股中心除了海量中概股回流外，支撐本港新股市場蓬勃發展的另一大支柱是生科股。今年是港交所上市改革的第3年，昨日港交所舉辦了全日的生科峰會，行政總裁歐冠昇稱，疫情加速了港交所作為全球生科資本中心的重要性，截至今年8月，已有超過50家醫療保健公司遞表，其中逾20家為未有收入的生科公司。他補充，後疫情時代重新聚焦生科行業，自2020年以來，全球已有超過570億美元資金投資於生科公司。港交所主席史美倫指出，2018年的上市改革改變了香港市場的基因。截至今年8月，港交所擁有70家市值超過10億美元（約78億港元）的醫療保健公司，處於世界領先地位，生科及醫療保健領域將繼續成為本地區增長的主要引擎。生科發行人多元化，覆蓋的領域也眾多，腫瘤學的覆蓋面最廣，接着是自身免疫和心血管疾病，增加了本港資本市場的廣度和深度。