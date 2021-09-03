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撈王申港上市 擬集資16億

2021-09-03 列印
　　內地粵式火鍋連鎖餐廳「撈王」已向港交所（388）遞交主板上市申請，聯席保薦人為中金及華泰國際。據外電引述消息報道指，撈王擬集資2億美元（約15.6億港元）。

　　據初步上市申請文件顯示，撈王於2010年成立，經營3個自家品牌，包括主品牌、粵式火鍋店「撈王鍋物料理」；一人火鍋「鍋季」；以及快速休閒餐飲「撈王心靈雞湯」，在內地共設135間連鎖自營餐廳及在台北開設一間餐廳，各品牌人均消費均逾百人民幣。



　　撈王去年餐廳顧客人均消費為128.1元，按年增3.6%，但每天翻枱率持續下跌，2019年每天錄3次，去年跌至2.5次，今年首6個月再跌至2.4次。

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