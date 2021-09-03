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五部門約談網約車企 要求整改

2021-09-03 列印
　　中國交通運輸部等5個部門對美團出行、滴滴出行等11家網約車平台公司進行聯合約談，要求各平台立即整改不合規行為，共同維護公平競爭的市場秩序。

　　中國交通部在微信上發文指，近期部份平台惡性競爭和開展非法營運，擾亂公平競爭市場秩序，交通部等5個部門對美團出行、滴滴出行等11家網約車平台公司進行聯合約談，要求各平台立即整改不合規行為，並制定合規化工作方案，其中在今年底前提出車輛和駕駛員合規化工作的具體目標。



　　是次約談要求網約車平台堅守依法合規經營底線，需做到「平台持證經營、車輛持證載客、司機持證上班」，平台公司亦要強化公平競爭意識。

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