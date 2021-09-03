傳遭內地信託追債 恒大資金流壓力增

中國恒大（3333）或面臨被中國大型信託追債困局，外媒引述知情人士稱，恒大目前最大的非銀行債權人中，至少有兩家要求其立即償還部份貸款，此次追債令恒大所面臨的流動性壓力雪上加霜。此外，內地監管力度加大，導致融資渠道收緊，內房行業展望被國際信用評級機構穆迪由「穩定」調整為「負面」。知情人士表示，基於對恒大集團財務狀況與日俱增的擔憂，兩家信託公司在過去的兩個月曾向恒大發送還款通知。有一位知情人士提到，其中一家信託公司到目前為止僅收到恒大所欠資金的一小部份，而具體貸款規模目前尚未知道。現時恒大的債券價格，已經跌至足以暗示面臨違約的水平，集團旗下的三大上市公司實體的總市值，近期亦已減少約八千多億元。債價跌至面臨違約水平昨日因恒大及旗下子公司出現多起工程款及材料款支付糾紛的被訴事項，同時集團多地項目由於工程款支付糾紛等原因出現停工，中國評級機構中誠信國際將恒大主體信用等級由「AAA」調降至「AA」，同時多筆債項的信用等級，由「AAA」下調至「AA」，並將主體和債項信用等級列入可能降級的觀察名單。整體內房同樣面臨壓力，穆迪在周三發佈報告稱，將中國房地產行業的展望調整至「負面」，因在即將到來的6至12個月內，中國房地產開發商獲得的在岸銀行和信託貸款，以及在岸和離岸債券市場進行融資的渠道，仍將保持收緊，而這種緊張趨勢主要來自於監管部門對房價及房地產行業槓桿水平的管控，以及對銀行體系在房地產市場上敞口的遏制。監管致流動性下降穆迪副總裁兼高級分析師黎錦雄表示，中國的監管政策旨在控制房價和行業槓桿，並遏制銀行體系對房地產市場的風險敞口，目前已限制開發商的融資渠道，接下來房地產銷售、流動性和現金流均會下降，特別是對於財務實力較弱的開發商而言，其再融資風險將會增加；此外，貸款機構和投資者將繼續青睞財力良好的大中型開發商。