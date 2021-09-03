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「帶路」融資需求大 中銀︰為港提供機遇

2021-09-03 列印
　　貿易發展局昨日舉辦「一帶一路高峰論壇」，中銀香港（2388）副董事長兼總裁孫煜表示，基礎設施建設為「一帶一路」的關鍵因素，本港銀行可為基建項目提供融資。

　　孫煜強調，基礎設施建設是「一帶一路」的成功關鍵，目前「一帶一路」項目的基礎設施投資需求巨大，為商業銀行提供業務機遇。他認為，香港商業銀行可擔當項目融資顧問和解決方案提供者，集合相關領域，包括保險公司、顧問公司等，共同搭建一個金融服務生態圈，提供系統性、多元化及創新的解決方案，為項目提供融資。



數碼貨幣發展方面，孫煜表示數字貨幣具安全性，成本亦低，故擁有巨大的發展潛力。

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