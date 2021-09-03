  • 2021年9月3日 星期五
  • 33º
  • 68%
熱門： 打針優惠恒基猛鬼戲院消費券小一減班

日報新聞 > 金融

港交所科技園組公司 協助批核生科企上市

2021-09-03 列印
　　港交所（388）正與香港科技園籌備成立一個新公司，細節很快會宣佈。港交所昨日亦發公告指，已與香港科技園簽訂合作備忘錄，擬借助園內眾多的生科行業專家，就生科公司上市申請給予意見。

　　交易所重視行業專家在生科新股上市的指導作用。港交所上市主管陳翊庭表示，由於愈來愈多生科公司申請上市，港交所專門成立了有14個成員的生科公司批核團隊；還有一個生科顧問委員會，由學者和科學家組成，向港交所提供建議。



　　同時，公告中亦有指，香港科技園將籌組專家團隊，在有需要時與交易所分享相關知識及專業意見，鞏固香港作為全球第二大生科融資中心的領導地位。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd