中環IFC外望——屈臣氏夥foodpanda拓網購業務

疫情下催生「宅經濟」，帶動網購市場的發展。長和（001）旗下屈臣氏集團與外賣送遞平台foodpanda香港宣佈展開合作計劃，由八月起，顧客可透過foodpanda mall選購逾550款屈臣氏店內產品，最快10分鐘即可送達。而foodpanda mall首階段將引入屈臣氏近30間分店，並將逐步拓展服務覆蓋範圍。是次計劃是香港屈臣氏首度與網上一站式生活平台合作。香港屈臣氏董事總經理李家樂表示，計劃由八月推出至今，反應熱烈，顧客大多選購家居產品，當中防疫用品、紙品、電話卡、藥品及家庭計劃用品等的銷量尤其顯著；期望與foodpanda香港將再加強合作，擴展店舖網絡的服務範圍，並將於年底前提升產品選擇至雙倍。自今年初起，foodpanda mall的非食品定單佔比至今已增長超過三倍。foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，是次合作提升了雙方的多元化零售渠道、顧客體驗及產品種類；已計劃與香港屈臣氏更緊密合作，擴展更多元化的產品選擇及覆蓋至更多分店，積極掌握零售發展的先機。另外，由即日起至9月30日期間，於foodpanda mall內訂購屈臣氏店內的產品滿180元，全單即可享有七折優惠。傳阿里擲千億推動共同富裕據內地傳媒報道，阿里巴巴（9988）已啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將於2025年前累計投入1000億元人民幣，助力共同富裕。報道指出，為促進十大行動落地，阿里將成立一個專門的常設機構。據悉，行動將圍繞五大方向展開，分別是科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛及共同富裕發展基金。高瞻