港股本周彈2% 26000遇阻力

恒指近日於26000附近見阻力，但總結全周港股反彈勢頭不俗，恒指累彈494點，升近2%；科指更累彈6.42%，全周進帳406點；國指累彈334點，升3.73%。
大型科網股回氣，阿里巴巴（9988）斥千億人民幣推進「共富」，股價挫3.6%，收報164.9元；美團（3690）跌3.5%，收244.8元；騰訊（700）跌1.6%，收報488元，三大科網巨頭共拉低恒指178點；百度（9888）回吐2.8%，收報158.6元；網易（9999）跌1.9%，收報146.1元；小米（1810）逆市升0.4%，收報25.4元。
憧憬加價 電力股造好
國家主席習近平指示設立北京證券交易所，以及深化新三板改革。港交所（388）下滑2.2%，收報487.6元；其他金融股則合力撐市，友邦（1299）升0.05%，收報92.7元；滙控（005）升0.2%，收報41.45元；工行（1398）升0.5%，收報4.41元。寧夏10月起改進分時電價機制，市場解讀為變相允許加電價，電力股繼續向好，火電股華能國電（902）急升9.7%，收報4.52元；華電國際（1071）揚6.9%，收報3.24元。
獨立股評人郭家耀表示，大市氣氛改善，新經濟股在壞消息大致盡出下反彈，板塊雖於周五回氣，但預期內地監管政策已現具體大方向，只待細節出台，故相關負面因素已反映，大市重演7月及8月大幅波動機會較低，惟內地監管框架今非昔比，港股短期仍難有升浪，現階段可趁大市整固收集，市況反覆回穩，恒指首站可先上望26500點近期阻力，第四季或可挑戰27000點。