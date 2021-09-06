聚焦內地經濟數據儲局議息 港股料維持上落市

內地繼續加強監管科網行業，加上經濟數據表現遜預期，市場觀望氣氛濃厚。證券業界人士預計，港股短期仍窄幅上落，而科網股不確定性較大，短期上升空間較小，市場焦點落在內地監管政策、聯儲局本月議息會議，以及本周即將公佈的多項內地經濟數據。上周科技股見反彈，港股跟隨外圍向上，全周累計上升494點或1.9%，收報25901點，為連續兩周反彈。惟上周五夜期收報25880點，低水22點；ADR港股比例指數則報25908點，較上周五收市高6點。夜期輕微低水22點光銀國際董事總經理林樵基表示，港股短期維持上落市格局，波幅料於300至500點之內，本周內地公佈多項經濟數據，市場或擔心有關數據放緩，因上周內地PMI數據遜預期，但同時觀望內地會否推出刺激措施，例如降準等；另外市場亦關注聯儲局於本月21及22日的議息會議上，會否討論縮減買債等議題，若討論縮減買債規模，或會對股市帶來負面因素。近期內地收緊監管政策，拖累大型科網股受壓。林樵基指出，由於近期內地政策方面對港股影響較大，市場暫時觀望氣氛濃厚，預料短期新經濟股上升動力較細，其不確定性較大，部分資金續走向傳統舊經濟板塊，包括近期升勢較強的電力股及航運股等。專家：資金回流舊經濟股光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，本周恒指上落區間介乎25500至26500點，短期會否向上，則要視乎大市能否企穩26000點。他指出，近期市況有較多不明朗因素，美國上周公佈的8月非農就業數據、內地PMI數據表現均較預期差，短期要繼續留意本周經濟數據公佈，以及內地監管措施出台。溫傑提到，短期可留意內地債市包括內房債等，近期較為波動，過去半年亦有較多公司違約，若債市「再爆」，對於債市、股市或會產生負面影響。他又指，看好水泥板塊，由於踏入8、9月行業旺季，預期下半年市場將增加對水泥需求。另外，本周有多項內地重要經濟數據公佈，包括周二（7日）公佈的進出口數據，以及周四（9日）的通脹數據。