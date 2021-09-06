北交所細則出爐 與港滬定位有差異

內地全速推進設立北京證券交易所工作，昨天頒佈多項諮詢文件，包括上市要求、交易規則、以及內部管理要求等。證券界人士估計，北交所以吸納初創企業為主，與港交所以及上交所招攬大型企業的角色有差異，但與深圳創業板則可能有競爭。國家主席習近平上周四（9月2日）公佈設立北交所計劃，事隔3天昨日已有3份諮詢文件出台，當中北交所的《上市規則》指出在北交所上市資格，以及北交所對上市公司的監管要求，《交易規則》涉及證券交易制度，例如股價波幅限制等。至於《會員管理規則》則列出北交所的會員資格等內部管理要求。吸納初創企業為主中國證監會早前表示，現有的新三板精選層公司，將來全部轉移到北交所上市，至於北交所的新上市公司，則來自新三板的創新層。北交所的上市要求，與現時的精選層大致相同。根據諮詢文件，初創企業如要在北交所上市，最基本是要在新三板創新層掛牌滿12個月，淨資產不低於5000萬元（人民幣，下同），股東人數不少於200人等。至於財務要求就有4項標準，公司會按照不同市值會有不同要求，如預計市值不低於2億元但未夠4億元的細公司，最近兩年淨利潤均不低於1500萬元，但預計市值超過15億元的公司，只需最近兩年研發投入合計不少於5000萬元便可。當中對最小型公司會側重盈利要求，而對相對較大型公司，則看重其研發創新力強，沒有盈利要求。有內地傳媒指出，以現時的新三板創新層、基礎層企業來說，符合上述上市要求的企業很多，因此北交所成立後，相信上市申請不會少。分析料對港影響有限香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，北交所主要吸引初創企業上市，至於港交所以及上交所，則着重吸納大型企業，各有不同分工。雖然本港也有GEM版，但早已乏人問津，即使北交所面世，對本港影響也有限。