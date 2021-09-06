——國家新聞出版署上周發出通知，限制未成年人的打機時間。上周六（4日）晚為新規實施後首個周末特許時段，大批未成年人湧入各遊戲伺服器，其中騰訊（700）旗下手機遊戲《王者榮耀》伺服器懷疑因此崩潰，整個特許時段無法進入。「王者榮耀」同日致歉，稱問題目前已經處理完成逐步恢復，並向玩家提供虛擬道具作補償，惟未有說明伺服器死機原因。——中車時代電氣（3898）昨日發公告宣佈，已經完成發行A股，該公司A股將於明日（7日）在上海證券交易所科創板上市並開始買賣。公告指，該公司A股簡稱為時代電氣，代碼為688187。本次發行的股票數量達2.4億股。發行A股後，該公司已發行股份總數達14.16億股，當中包括5.47億H股及8.68億A股。——由美國回流本港掛牌的中概股理想汽車（2015）超額配股權獲部份行使。集團公佈，於9月3日交易時段後，聯席全球協調人已部份行使超額配售權，涉及總計1386.97萬股A類普通股（超額配售股份），佔新股全球發售項下初步可提呈發售股份約13.87%。集團表示，發行超額配售股份收取額外所得款項淨額約16億元；擬將額外所得款項淨額用於招股章程中未來計劃及所得款項用途一節所述的相同用途。——信和置業（083）及華人置業（127）的「打針送豪宅」活動全城矚目，成為疫苗接種獎品的觀塘凱滙，本身為綠色樓盤，信和園境設計及可持續發展總經理劉志剛表示，在項目加入綠化設施能提升市民及住客體驗，亦帶來即時減碳效益。劉志剛指出，港人對置業的安全、舒適、健康等要求愈來愈高，當中綠化設施成不可或缺的一環，因為可透過觀感及服務改善質素，藉以提升物業價值。