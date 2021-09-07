北水再錄淨流入 騰訊升3.5% 劉鶴撐民企 恒指升261點

近日內地颳起監管風暴，民企科網股備受沽壓，不過國務院副總理劉鶴昨日大派定心丸，強調支持民營經濟發展的方針現時以及未來也不變，並指發展數碼經濟須認真實行新發展理念，保護公平競爭及反對壟斷。有關講話進一步令中港股市氣氛回穩，重磅科網股帶動下，恒指收市升261點報26163點，北水結束連續8日淨流出，昨淨流入近21億元。劉鶴昨日在中國國際數字經濟博覽會視像發言時表示，支持民營經濟發展的方針政策沒有變，「現在沒有改變，將來也不會改變」，強調必須大力支持，使其在穩增長、穩就業、調結構、促創新中發揮更大作用。他又指，發展數碼經濟必須認真實行新發展理念，同時要擅於創造軟環境，持續完善法治環境，「適度超前進行基礎設施建設」，改善資源和服務供應，並保護公平競爭及反對壟斷。生科及中資券商股揚升劉鶴指出，民營經濟為中國貢獻了50%以上的稅收、60%以上的經濟增長（GDP）、70%以上的技術創新、80%以上的城鎮就業、以及90%以上的市場主體數量。他稱，必須毫不動搖地鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展。恒指昨日低開後上衝，曾升275點高見26176，最終高收261點，報26163點；國指升79點，收報9371點；科指升49點，收報6778點；大市成交1463億元。昨日北水相隔9日再錄得淨流入近21億元，當中9.4億元流向騰訊（700），4.2億元流入藥明生物（2269）；另有1.9億元流出中芯國際（981）。重磅科網股續彈民企獲領導人祝福，重磅科網股昨日續彈，ATM攜手走高，騰訊據報擬推出個人微信雲端儲存付費服務，股價升3.48%收報505元，為貢獻恒指升幅最大的藍籌股，推升指數76點；阿里（9988）走高1.88%收報168元；美團（3690）升1.06%收報247.4元，兩者齊拗腰向上。生物科技股反彈，藥明巨諾（2126）旗下產品獲國家藥監局批准上市，股價拉升28.09%收報22.8元；藥明生物（2269）升3.89%收報120.3元。國家發改委產業發展司調研新能源汽車「換電模式」，就車電分離、電池標準化、充換電結合等與業界溝通交流，助車股踩油。比亞迪（1211）連同上周公佈8月新能源車銷量按年飆升3.3倍，股價大漲7.78%收報274.2元，成表現最好藍籌股；吉利（175）亦升2%收報27.95元。