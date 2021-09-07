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把握「十四．五」 任志剛：放心發展人幣

2021-09-07 列印
　　行政會議成員、前香港金融管理局總裁任志剛昨發表評論指出，在「十四．五」規劃下，打通國內資本流動和協助人民幣國際化，是香港發展金融的關鍵。任志剛形容，現時外圍環境處於百年變局，為適應局勢，香港應在金融層面擔任好這兩個角色。

  他呼籲業界把握機會，他說：「因為中國發展成為全世界最大經濟體的時間不會太遠，市場應該放心發展人民幣。」



打通資本流動

　　任志剛指，香港需要在國內國際雙循環的政策中，協助國家打通資本流動。他認為，要更好發展經濟，便要確保資本流動可以暢通。在「一國兩制」下，打通兩個制度的資本流動渠道，管理好風險，為香港發展金融的關鍵。

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