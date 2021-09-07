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疫情及晶片短缺 吉利銷量減22%

2021-09-07 列印
　　吉利汽車（175）昨日公佈8月份銷售數據，上月總銷量連同合資公司領克銷量為8.835萬部，較去年同期減少22%，較7月份亦減少約11%。吉利指出，上月銷情雖受部份地區疫情和晶片供應全球短缺影響該公司的交付量，不過，上月零售銷量仍創同期的歷史新高，期內總銷量中，有8201部為新能源和電氣化汽車，較去年同期增長約24%。該公司今年首8個月總銷量為81.786萬部，按年增長約9%，已達全年銷量目標153萬部的53%。

　　吉利於上月之出口量按年減少約2%，至6225部。中國市場上月總銷量為8.21萬部，減約23%。

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