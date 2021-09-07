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名仕快相擬開展醫療業務

2021-09-07 列印
　　在中港提供自助數碼快相機服務的名仕快相（8483）擬開展醫療業務，目標在今年底前在港開設3間診所或醫療中心。

　　名仕快相發公告指，董事會一直積極探索其他商機，以使現有業務多元化及為股東帶來更高回報，鑒於香港日漸增強的健康意識及醫療服務需求，該公司擬透過在香港經營診所或醫療中心開展醫療業務。並已新註冊成立3間全資附屬公司，以作醫療業務分支，並現正招聘及物色合適的醫療從業員及處所，以啟動醫療業務，目標在今年底前在港設立3間診所或醫療中心。



　　名仕快相已委任57歲的醫生陳永樂擔任執行董事，亦委任其為名仕醫療服務公司董事及醫療行政總監，主要負責醫療業務發展。
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