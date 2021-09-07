傳海倫司中間定價 預計集資26.7億

中國連鎖酒館海倫司國際，傳以招股中間價19.77元定價，預計集資26.7億元，綜合多間證券商數據，其孖展認購額近42億元，超購14倍，海倫司將於本周五掛牌。另內地醫療器械公司堃博生物已通過上市聆訊，擬集資3億美元（約23.4億港元）。據《IFR》引述消息人士指，在內地經營逾500間酒館的海倫司國際，擬以19.77元定價，該公司的招股價介乎每股18.82元至20.72元，將於本周五掛牌，中金為獨家保薦人。外電早前報道，其國際配售已獲足額認購。海倫司去年收入為8.18億元（人民幣，下同），按年增加44.8%，去年盈利按年收窄11.4%，至7007萬元。堃博生物通過聆訊此外，專注於介入呼吸病學產品開發的中國醫療器械公司堃博生物已通過上市聆訊，聯席保薦人為高盛和海通國際。消息指該公司擬集資3億美元。堃博生物在2012年創立，截至今年4月底，其擁有17種產品及處於不同開發階段的主要候選產品，啟明創投持股21.2%，另獲德諾資本、清池資本等機構投資者注資。醫管局前主席胡定旭亦有份投資堃博生物，並持股1.71%。據聆訊後資料集披露，堃博生物自2009年起已商業化若干產品，惟公司持續對候選產品進行研發投資，所以仍錄得淨虧損。該公司去年虧損擴大51%，至4823.7萬美元，而收入只得325.9萬美元，按年大跌近60%，其中醫療器械及消耗品銷售收入佔85.5%。堃博生物解釋，總收入大降，主要因為疫情爆發不利於公司在中國、印度和美國的銷售，醫院普遍減少常規醫療設備採購的預算，重點採購與疫情相關的設備。不過，該公司預計隨著疫情影響的消退，銷售業績將逐漸恢復。是次集資所得將用於核心、其他及候選產品、擴大生產廠房的生產線、潛在收購持續擴大產品組合，以及營運資金及其他一般公司等用途。另外，內地汽車服務供應商喜相逢再度闖關，向港交所（388）遞上市申請。東興證券為獨家保薦人。