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綠債資助計劃已收逾十宗申請

2021-09-07 列印
　　政府今年5月推出「綠色和可持續金融資助計劃」，資助合資格債券發行人和借款人的發債支出及外部評審服務，該計劃為期三年。財經事務及庫務局副局長陳浩濂昨日在財經事務委員會會議上表示，該計劃受業界歡迎，推出後3個月已收到數十宗初步資助申請和十多宗正式申請，部份已成功獲批。

　　他表示，未來會繼續透過計劃吸引債券發行人及借款人，利用綠色及金融平台推廣業務，並鼓勵更多金融、專業服務和外部評審機構以香港作為區域業務樞紐，令香港綠色金融活動更趨蓬勃，亦計劃在2021至22財政年度發行綠色零售債券。



　　陳浩濂指，將擴大「政府綠色債券計劃」規模，並已將借款上限提升一倍。

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