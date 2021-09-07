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富融半年虧損擴大42.6%

2021-09-07 列印
　　仍處於投資期的虛擬銀行派發中期成績表，仍未止血。由騰訊控股（700）、港交所 （388）、工銀亞洲等組成的富融銀行（Fusion Bank）期內虧損按年擴大42.6%，至1.82億元；扣除所得稅前虧損達1.84億元，較去年同期虧損擴大44.7%。中期報告披露，該公司於今年7月獲得注資金額5.75億元，將用於支持集團銀行業務的擴展。該行去年度虧損達2.8億元。

　　富融銀行上半年利息收入上升30.4%至234.5萬元。淨利息支出為805.5百萬元，去年同期則錄得淨利息收入161.8萬元，淨手續費及佣金開支按年大增9.46倍至162.1萬元，其他收入65.9萬元。

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