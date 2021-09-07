富融銀行上半年利息收入上升30.4%至234.5萬元。淨利息支出為805.5百萬元，去年同期則錄得淨利息收入161.8萬元，淨手續費及佣金開支按年大增9.46倍至162.1萬元，其他收入65.9萬元。
富融半年虧損擴大42.6%
富融銀行上半年利息收入上升30.4%至234.5萬元。淨利息支出為805.5百萬元，去年同期則錄得淨利息收入161.8萬元，淨手續費及佣金開支按年大增9.46倍至162.1萬元，其他收入65.9萬元。
疫情放緩復辦 兼推優惠 萬聖節嘩鬼 重返兩大樂園
進入第四季，大節紛至。本港兩個主題樂園去年受新冠疫情影響而停辦萬聖節活動，現時疫情紓緩，兩個樂園的嘩鬼將捲土重來，與大家一起度過十月三十一日萬聖節。迪士尼樂園公佈，將重新上演萬聖節限定歌舞匯演《惡人舞...
2021-09-07
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中央擴大前海面積八倍 特首表歡迎
中央政府公佈《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》及《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，提出將前海合作區的總面積由約十五平方公里，擴展至逾一百二十平方公里。特首林鄭月娥對方案表示歡迎，指方案...
2021-09-07
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英擬允增冷藏精卵儲存期至55年
英國政府計劃把冷藏精子、卵子及胚胎的儲存期限，由現時的十年延長至五十五年。內閣大臣說，這項新政策可以讓國民有更大自由度和選擇權，決定甚麼時候生育下一代。有關計劃仍待國會辯論及表決，獲通過後才會落實推行。 衞生大臣賈偉德說，現時限制儲存期限最多十年，過份嚴苛。 衞生部指出，當局將會設定更多條件，去規管第三方捐出精子或卵子，以及冷藏精子和卵子的擁有人一旦死去，如何處理或使用他們的精子或卵子。新計劃下，他們可每隔十年考慮及決定是否繼續儲存、使用或者用其他方法處置他們的精子或卵子。
2021-09-07
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俯瞰開揚海景 Imperial Kennedy時尚長廳雅致溫馨
堅尼地城單幢盤Imperial Kennedy，與港鐵堅尼地城站近在咫尺，交通便捷。今次帶大家走訪極高層B室，實用面積728方呎，採3房1套房設計，單位間隔四正偌大，安坐私人露台，可俯瞰西區海景。 ...
2021-09-07
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北水再錄淨流入 騰訊升3.5% 劉鶴撐民企 恒指升261點
近日內地颳起監管風暴，民企科網股備受沽壓，不過國務院副總理劉鶴昨日大派定心丸，強調支持民營經濟發展的方針現時以及未來也不變，並指發展數碼經濟須認真實行新發展理念，保護公平競爭及反對壟斷。有關講話進一步...
2021-09-07
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雲加爾主攻搶榜首 橙軍動「土」格
鋒將迪比和中場法蘭基迪莊今季撐起巴塞隆拿鋒線，在荷蘭同樣擔大旗。為了讓兩星盡展所長，重執橙軍教鞭的名帥雲加爾改用兩人球會的四三三主攻型踢法，指望在今晚世界盃歐洲區外圍賽G組榜首大戰，主場擊退土耳其升上第一位，直取讓球主客和讓一球「主勝」。 （有線601、661台周三凌晨2:45直播） 沒有了美斯，巴塞中前場倚重新加盟的迪比和法蘭基迪莊兩名荷蘭兵，他倆也不負所託，迪比三輪西甲入四球，法蘭基迪莊亦交出兩次助攻。 兩人在橙軍同樣舉足輕重，迪比在國家隊各賽事過去八場十八球士哥當中，包辦了七入球和助攻兩次；法蘭基迪莊同期全部有出場，其中七戰擔正，場均錄得一點八八次關鍵傳球和兩次過人，...
2021-09-07
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【HL抵】宜家傢俬IKEA與Sonos攜手打造SYMFONISK系列Wi-fi書架喇叭勁減近$300！其他家居產品都有減價優惠
宜家傢俬IKEA最近做緊優惠減價，部分產品更低至5折！而IKEA與Sonos攜手打造SYMFONISK系列Wi-fi書架喇叭勁減近$300！由原價$840減至$549！
2021-09-03
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與Do姐笑談「蒲精」舊史 59歲偉仔夜生活只限食晚飯
梁朝偉近日四出為演出的Marvel新片《尚氣與十環幫傳奇》宣傳及受訪，昨日偉仔更接受電台節目主持鄭裕玲（Do姐）訪問，暢談舊史及細道拍攝《尚氣》的經歷。被Do姐指曾是「蒲精」的偉仔，近二、三十年已過着...
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社論——打擊網上招攬犯法 救救少年
近期接二連三發生青少年干犯刑事罪行，最新一宗，是警方在大反黑行動中拘捕一名十一歲少年，他涉參與毆鬥，調查發現疑犯雖然年紀輕輕，但已是三合會成員。數日前，警方在截查行動中，在的士上拘捕一名十四歲少年涉嫌販毒，跟進搜查行動再拉多數名十多歲同黨。連同再早前幾宗涉少年人的刑事案，少年人罪行問題惡化，為社會響起警號。 經歷一九年黑暴事件，年輕人欠缺守法意識，令人關注。在國安法實施後，暴力示威消聲匿跡，但少年人目無法紀的問題，轉而在其他刑事罪案中顯現，究竟成因如何？值得深究。以英國為例，有調查發現，疫情下青少年不用上課，留家無所事事，出現行為出軌的比率上升，在當地響起警號。現在香港少年...
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馬場浮世繪——川河達駒下星期澳洲復出
去年珠穆朗瑪峰錦標盟主「川河達駒」，曾短暫在港服役，然而只曾於香港短途錦標上陣一場，其後於本年三月的晨課後流鼻血，馬主何家駒便決定讓牠在港退役，運返澳洲延續競賽生涯，而「川河達駒」將於本周在蘭域馬場試一千米大閘，為下周六在這個馬場復出備戰，當日「川河達駒」會出爭途程一千一百米的二級賽The Shorts錦標。 此外，由於該駒何家駒已持有將於十月十六日舉行的珠穆朗瑪峰錦標的一個出賽席位，若然「川河達駒」復出的表現一如預期良好，何家駒就會按原本計畫，讓「川河達駒」在這場全球最高獎金大賽打衞冕戰。練馬師布烈治就表示，「川河達駒」現時一切無恙，且跟去年同期比較，狀態亦差不多，但他要...
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