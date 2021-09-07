中環IFC外望——京東執位 徐雷升任集團總裁

京東（9618）宣佈，原京東零售首席執行官徐雷獲升任為京東集團總裁，辛利軍獲委任為京東零售首席執行官，及金恩林獲委任為京東健康（6618）首席執行官，即時生效。京東集團董事會主席兼首席執行官劉強東（見圖）將把更多時間投入到長期戰略設計，年輕人才培養和鄉村振興事業中。徐雷升任新職務後，將負責京東集團各業務板塊的日常運營和協同發展，繼續向劉強東匯報。辛利軍2012年10月加入京東，升任前為京東健康的執行董事和首席執行官；金恩林2014年加入京東，曾在京東集團戰略部和戰略投資部任職，後在京東零售擔任京東醫藥總經理，負責內部孵化和發展線上醫藥和醫療業務。劉強東表示，京東擁有完備管理梯隊，擁有以徐雷為代表的一大批對京東長期商業價值觀有堅定信念、具有出色領導能力和豐富行業經驗的優秀商業領袖。展望未來，正確的長期戰略設計、青年人才的成長與發展、各業務板塊的健康協同發展，將為京東集團甘於做行業最苦、最難但適合和最有價值的事提供源源不斷的前行動力。阿里投千億人幣設共富基金阿里巴巴公益基金會在今年95公益周期間宣佈戰略升級，未來將全面聚焦於三大方向，包括踐行共同富裕、助力鄉村振興、積極投身建設綠水青山。阿里巴巴（9988）上周五公佈，將投入1000億元（人民幣，下同），圍繞科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢社群關愛和設立共同富裕發展基金五大方向落實十項具體行動，並成立常設機構「阿里巴巴助力共同富裕工作小組」負責2025年前落實相關工作。阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇，在日前舉行的阿里巴巴公益基金會理事會議上表示，把阿里巴巴營收的千分之三用於公益，這承諾堅持了十年。堅信會一直堅持下去，這是阿里巴巴歷史上最珍貴的承諾之一。在踐行共同富裕上，基金會將和更多公益生態夥伴一起全面升級公益幫扶體系，幫助弱勢群體共享數碼經濟發展成果，包括推動更多特殊人群「雲上就業」、改善長者數字生活體驗、建立兒童重大疾病救助基金等措施。在未來五年，基金會將配合公益項目「童伴媽媽」，至少在中國的3000座村莊建設照護留守兒童的設施，加快建設村級醫療站，通過打造雲上醫共體貫通全中國的醫療資源。高瞻