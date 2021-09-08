納指再度破頂 憂經濟放緩 杜指挫269點

美股於美國勞動節假期後復市，受新冠變種病毒疫情繼續擴散影響，市場對經濟復甦擔憂加劇，美股早段表現疲弱，杜指曾挫逾300點，連相對強勢的納指亦倒跌。納指開市後曾升至15390點歷史新高，其後回落，報15371點，升8點；標指報4518點，跌16點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35100點，跌269點；納斯達克指數收報15374點，升10點。滙控（005）美國預託證券價格曾見40.88港元，較香港收市價跌0.12港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見523.66港元，較香港收市價升8.16港元。比特幣曾急挫逾16%工業股及藥業股受壓，3M股價跌3%，暫為表現最差杜指成份股；瑞安航空終止737 MAX新定單談判，拖累波音股價曾跌2.51%。藥業股安進（Amgen）及默克齊挫逾2.6%。另外，中美洲國家薩爾瓦多昨日起把比特幣列為法定貨幣，成為全球首個正式承認比特幣為法定貨幣的國家，比特幣價格曾高見52912美元，其後急轉直下，跌幅曾超過16%，低見42921美元；以太幣亦曾跌逾16%，低見3036美元。受新冠變種病毒疫情繼續擴散影響，高盛下調美國經濟增長前景，把今年第四季GDP增長預期由6.5%調降至5.5%，預計今年GDP增長率只有5.7%，低於預期的6.2%，因為未來消費增長面臨的阻力可能較原先預期更大，而財政刺激減弱和服務業復甦放緩均為不利因素。摩根士丹利亦下調美股評級至減持，認為接下來兩個月在經濟增長、政策和立法議程方面存在巨大風險。歐洲股市周二偏軟。交易商在歐洲央行周四會議前態度謹慎。英國富時100指數收報7149.37點，跌37點。德國DAX指數收報15843.09點，跌89。法國 CAC指數收報6726點，跌17點。金價急挫近2%。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1798.5美元，跌35.2美元，跌幅1.92%。港股方面，內地8月貿易數據好過預期，帶動A股造好，港股亦穩步向上。恒指曾漲295點，高見26458點，為8月16日以來新高，收升190點，報26353點。北水南下合計淨流入40.67億元，按日增93.97%，連續第二日流入，大市成交金額1448億元。北水流入 港股升190點香港股票分析師協會副主席郭思治指，在騰訊、港交所（388）及美團進一步向好下，恒指開始升離10天線（25849）及20天線（25843），惟要升越50天線（26622），目前動力略嫌不足，因大部份重磅股如滙控（005）等仍整固不前，反映市場氣氛保守。