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內地上月進出口勝預期

2021-09-08 列印
　　中國海關總署公佈，按美元計算，內地八月進出口總值達5303億美元，按年增加28.8%，按月升4.2%。當中，出口2943.2億美元，按年揚25.6%，勝市場預期的17.1%；進口2359.8億美元，按年大增33.1%，亦高於預期的26.8%。貿易順差按年升2.2%至583.4億美元，較預計的510.5億美元高。

　　今年首八個月內地進出口總值按年增長34.2%，至3.83萬億美元。其中，出口2.1萬億美元，按年漲33.7%；進口1.73萬億美元，升34.8%。貿易順差按年升28.9%，至3624.9億美元。中國海關總署指出，中國對東盟、歐盟和美國等主要貿易夥伴的進出口均呈增長，首八個月東盟為中國第一大貿易夥伴，佔中國外貿總值14.5%。



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