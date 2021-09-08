中國恒大（3333）債務風波愈演愈烈，昨日更被供應商公佈該公司要以樓代債，償還逾億元欠款，再度引爆內房信心危機。外電引述知情人士稱，花旗集團及瑞士信貸的私人銀行部門，已停止接受客戶以花樣年（1777）發行的債券作為抵押品。知情人士透露，相關銀行已將花樣年票據的貸款價值定為「0」，意味着它們的私人財富客戶不能夠再使用這些票據作為擔保取得抵押貸款。對此，花旗和瑞信的代表不予置評；而花樣年表示正在進行債券回購，拒絕作進一步評論。受債務風波拖累，花樣年昨日收報0.7元，跌1.41%，成交額為374.33萬元。大行拒接花樣年債券抵押恒大集團的財務困境令投資者對於市場風險產生憂慮，目前，三大國際評級機構已將花樣年的風險評級調整至B級水平，而惠譽和穆迪在7月亦將花樣年的展望，由「穩定」調整為「負面」。據花樣年發出的公告可知，公司將以本金總額550萬美元，進一步在公開市場回購其未償還的優先票據，且該公司會根據票據及契約的條款註銷回購的票據。恒大內地停工的消息不斷傳出，其生意夥伴，於上海上市的三棵樹（603737），更在其公告中披露恒大出具的票據出現逾期情況，其兌付的金額中，有相當部份是透過以樓抵債。恒大資金流情況令人憂慮，三棵樹披露，涉及由恒大及恒大旗下的商業承兌匯票逾期的金額達3.36億元（人民幣，下同），尚未兌付金額約1.02億元；其中已兌付金額2.34億元中，恒大以銀行轉帳付款1521萬元，餘下2.19億元則以樓代債。以樓代債的物業地點分佈於武漢、鄂州及深圳等地，預期於明年至2024年交付。三棵樹在公告中更披露，截至今年8月底，來自恒大的應收帳5.62億元，當中3.33億元為應收票據，2.28億元為應收帳款。