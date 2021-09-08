網絡平台企業在完善公司治理、防範資本無序擴張、合規審慎開展互聯網存貸款業務、推動小貸和消費金融公司合規展業、規範發展互聯網保險業務、加強消費者權益保護等方面，經已取得一定的進展和成效。當局表示，在螞蟻集團整改工作基礎上，「一行兩會一局」等金融管理部門在今年4月29日聯合約談了13家網絡平台企業，提出了自查整改工作要求。
銀保監：網企積極自查整改
網絡平台企業在完善公司治理、防範資本無序擴張、合規審慎開展互聯網存貸款業務、推動小貸和消費金融公司合規展業、規範發展互聯網保險業務、加強消費者權益保護等方面，經已取得一定的進展和成效。當局表示，在螞蟻集團整改工作基礎上，「一行兩會一局」等金融管理部門在今年4月29日聯合約談了13家網絡平台企業，提出了自查整改工作要求。
兩口岸每日各千名額 有利酒店零售生意 中港澳小通關 來港易下周推
中港澳三地的新冠疫情持續緩和，港府宣佈中港澳三地有條件「小通關」，「來港易」由下周起開始，容許內地和澳門的非香港居民持陰性檢測結果，經兩個陸路口岸來港，毋須隔離檢疫，兩口岸每天各設一千個入境名額。有商...
2021-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
檢察院：相關行為不構成犯罪 阿里性侵案涉案上司獲「放生」
科網企業阿里巴巴女員工舉報遭上司及客戶性侵案，涉嫌強制猥褻的上司獲得當地檢察院「放生」。據指，是經查後認為相關行為不構成犯罪，不批准逮捕，不過處以治安拘留十五日。阿里巴巴發聲明，稱「相信正義，相信善意...
2021-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
塔利班籲前軍方人員加入新安全部門 阿洪扎達任「新阿富汗」元首
阿富汗塔利班周一稱已控制反對派所在的潘傑希爾省，但反抗勢力否認。塔利班旗下傳媒透露，塔利班最高領導人阿洪扎達將就任「阿富汗伊斯蘭酋長國」的埃米爾（「埃米爾」一詞來自阿拉伯語，即國家元首）。塔利班期望未...
2021-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
擁小學34校網 海倫苑木系色調柔和雅廳
何文田是九龍著名豪宅區，當中海倫苑位於太子道西，坐擁小學34校網，網內有不少著名學校。以下精選該樓盤為3房1套間隔，實用面積1048方呎，偌大的客飯廳保養簇新，最新叫價1850萬。 海倫苑為單...
2021-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
納指再度破頂 憂經濟放緩 杜指挫269點
美股於美國勞動節假期後復市，受新冠變種病毒疫情繼續擴散影響，市場對經濟復甦擔憂加劇，美股早段表現疲弱，杜指曾挫逾300點，連相對強勢的納指亦倒跌。納指開市後曾升至15390點歷史新高，其後回落，報15...
2021-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
返藍月前 踢好「波」 英雙翼展翅
基亞利殊今夏加盟曼城，卻未能跟英格蘭雙料隊友史達寧擦出火花。不過，他倆把握世界盃歐洲區外圍賽機會，上周四I組作客匈牙利分任兩翼，合力交出入球和助攻各一領軍勝4:0，今晚小組賽遠征波蘭勢再雙翼齊飛，順道為周末英超磨劍，捧客勝。（有線601、661台周四凌晨2:45直播） 今夏基亞利殊由阿士東維拉轉投曼城，跟史達寧成為「雙料隊友」。兩人首輪英超作客0:1不敵熱刺齊擔正，但一起在左路搵食沒有火花，史達寧更在隨後兩場聯賽被貶為後備。 上仗合作現火花 幸而，三獅領隊修夫基讓兩人再次合作，上周四世盃外造訪匈牙利，安排基亞利殊出任左翼，史達寧移往右路。基亞利殊成功吸引敵衞注意，令擅於高速...
2021-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
【The Tiffany Blue】生日惠顧 即歎迷你Blue Box Cake！
由珠寶品牌Tiffany & Co開設的亞洲區首間The Tiffany Blue Box Café，早於2019年在尖沙咀開店，令不少Tiffany粉都十分興奮。店內裝潢都是以品牌的招牌顏色...
2021-09-06
- 【新消息】Nissan Leaf電動車小改版登場，「一換一」車價$279,500起
- 【婦女健康】衞生署家庭健康服務轄下三家「婦女健康中心」 恢復正常服務！9 月 6 日今日起重新開放
- 【食玩王｜旺角搵食】 真材實料吸客！十大碗粥麵專家必試精品級散尾雲吞麵、激罕炸米包鯪魚球
- 【米珠蓮】 崇尚天然健康，荷李活道小店Hjem歎北歐家庭風味料理輕食
- 【秋日止喉癢咳嗽】秋季燥邪最易經口鼻而入傷肺 中醫教煮有效養陰、潤燥食療
- 【對抗初老】改善暗啞、毛孔、色斑、幼紋，矜貴精華為熟齡肌補給！
- 【一周回顧】假如你錯過了本周的重點新消息，這篇必定要看！
- 【中秋花燈打卡遊】黃大仙中心「燈映秋夕」迎中秋 三點五米高巨型花燈裝置 玄幻光影精采互動 免費換領天燈小禮品
- 【TGS 21】東京電玩展9月30日線上開show 首度開設網上體驗版免費試玩
- 【好型呀！】Anson Lo 孖 Ian 陳卓賢現身 Prada Outdoor 期間限定店！山系服飾穿搭潮到核爆！
- 首展直擊 Bentayga Hybrid 混能新尊驅
- 【夏日新玩意】沙灘網球Beach Tennis火熱登陸香港 球網組裝容易玩法簡單 力度掌控技術考驗
- 【率先直擊】試玩海洋公園水上樂園全園設施，包括神秘迷沖、天海灣、湧浪灣、極速迴環、急流漩渦及沖天瀑布！
- 【新學年倍護腰脊】 除注意書包重量 家長還要提醒子女維持正確坐姿 智選合規格坐墊幫到手！
- 【新機速報】Fujifilm中片幅親民新作GFX 50S II本月底推出 淨機賣$31,999
- 【即日開賣】班霸球會巴塞隆拿推出魯營球場LEGO，設計像真細緻，現加送限量地標賀勝利禮品，球迷必搶！
- 【Apple Event】九月萬眾期待最新iPhone？ iPad mini 6可能更搶鏡
- 【HL抵】宜家傢俬IKEA與Sonos攜手打造SYMFONISK系列Wi-fi書架喇叭勁減近$300！其他家居產品都有減價優惠
- 【「達文西」一直未Out過！】 據最新統計顯示 達文西機械臂應用 全球累計現已逾850萬宗手術病例
- 【首部限量版】 Xbox Series X型格《Halo Infinite》限量版，宇宙概念精巧設計，同時加推兩款新手掣
- 【專店首展】 保時捷Taycan 4 Cross Turismo電動型車，旅行車型配高身四驅格式夠獨特！
- 【米珠蓮】 意想不到的神秘味道！專為調酒而設的麥芽威士忌「X by Glenmorangie」
- 【9.3星座運程】天秤：整體運勢提升，未來事業有一番作為
- 【平價電動車】德國初創ACM研發城市電車City One，卡式換電快捷方便
- 【打針抽獎】機管局送5萬張機票！打齊兩針記得參加9月30日截止登記
- 【打針有獎抽】Club Med疫苗接種大抽獎今日起登記！勁送36萬亞洲馬爾夫代日本度假村雙人全包假期
- 【即影即有新搞作】Polaroid全新即影即有相機Now+ 五款濾鏡添加獨特風格 藍牙連接手機App遙距操作
- 【新世紀福音戰士】日本人氣動漫《新世紀福音戰士》X 合味道紀念館香港破天荒聯乘！ 變身為 EVA 打卡點，必買限量禮盒收藏
- 【食玩王｜柴灣揾食】超巨型魚柳包 長過把間尺！都只係賣$33仲有埋飲品
- 【HL抵】流口水！雀巢KIT KAT Ｘ OK便利店hot & in Bakery聯乘推出新口味可可威化抹醬夾心飛碟
- 【新戲推介】《惡煞》今日上畫挑戰觀眾十級膽量！驚嚇大師溫子仁導演驚嚇之道原來是……！！！
- 【大館展覽】文化藝術展覽「詩意遺產」今日開始喺中環大館展出！
- 【治錐形角膜新法】錐形角膜可致角膜水腫、結疤或穿孔 永久損害視力 嶄新激光打磨角膜術更精準低風險
- 【中國風】帝都酒店玉庭「西遊尋鮮」盛宴，挑戰中國四大名著《西遊記》將孫悟空、牛魔王、唐僧變成美味中菜！
- 【中環印度御膳】新餐單作招徠的印度餐廳Bombay Dreams 傳承御廚經典食譜 客人享受皇族氣派
- 【解構廣東點心王】蝦餃百年歷史 斗門出品最正 皮餡2:4黃金比例 標準13褶半彎月形 龍蝦紅蝦進階版
- 【Leo Sir出動】 防水耐用車蠟保護油漆，酸雨冇有怕！
- 【首展開始】 賓利全新Bentayga Hybrid四驅車抵港，PHEV充電混能加持
- 【中環搵食】 日式料理新店CENSU，呈現簡約藝術風，日籍總廚炮製摩登和洋滋味
- 【9.2星座運程】處女：有緣份的異性朋友在工作場合出現
- 【HL編輯精選】尖沙咀$100歎日本定食、飲啖茶嚐柚子胡椒蝦餃、科學深層清潔對抗肌膚糖化
- 【即日開賣】LG穿戴式空氣清新機PuriCare升級版登場 外形改款更似口罩 機身輕量化 新增VoiceON功能方便對話
- 【開學日！】媽媽們快來學習！盤點明星KOL潮媽造型，湊小朋友返學依然努力keep住靚！
- 【#HL抵】正在找尋大方得體的月餅送禮？推薦你 Venchi 燈籠禮盒！9月5日前購買仲有早鳥優惠，最多減成$300！
- 【現場直擊】Ferrari SF90 Spider首輛開頂右軚版抵港，專店展示中！
- 【醫美受捧成分中日差異】內地批准透明質酸作食品成分用途 即成熱捧原料 日本熱門口服美容成分則另有他選
- 將軍競技場TKO Spot設車神大道 免費體驗運動相機及DECATHLON運動用品
- 【消費券第二浪】書面登記電子消費券今日起可領取八達通首期$2,000，apm商場有機會讓$5千消費券增值200%？！
- 【印度菜經典】經典印度餐廳Bombay Dreams 御廚後人主理 傳承皇室御膳 連續12年獲米芝蓮必推介
- 【健康有營】 體重超標、扁平足、常穿高踭鞋易引致，中醫根治「足底筋膜炎」
- 【皮革新品】 英國Beara Beara手製皮革眼鏡盒、AirPods套，小物顯個性
- 【車情車趣】 800萬買腕錶？Richard Mille RM40-01 Speedtail價比超跑，一切還要懂得欣賞
- 【全港3部】 McLaren Speedtail極級超跑灣仔現身！同場展出Speedtail主題限量腕錶
- 【「恩」賞音樂】首版CD不一定就是好！評《許冠傑情歌篇》三洋首版，屬大廠失手之作！
- 【Art Papa】 一新美術館文化講座，認識歷史、藝術與文化
- 【NFT藝術熱潮】 NFT畫廊、藝博齊登場，首屆《Digital Art Fair Asia》月底揭幕
- 【潛愛海洋】 透過講座、工作坊及出海實戰學習正確潛水行為，保護珊瑚生態
- 【米珠蓮】「回味蛋卷」首推月餅 用料上乘 推介流心奶黃月餅及抹茶陳皮紅豆月餅
- 【送禮之選】 LINE FRIENDS聯乘奇華餅家新推奶皇月餅禮盒，可愛頭像造型，味道多元化！
- 【9.1星座運程】山羊：很多辦公室政治在內，宜小心處理。
- 【首推婚戒訂製】鑽石之王Harry Winston首推Bridal Couture婚戒系列 訂製珍貴情飾
- 【辦公/電競新裝備】HUAWEI多功能顯示器MateView無線投影秒變電腦 MateView GT曲面打機 Sound Bar底座整合RGB燈效觸控
- 【男神女神穿出型格】姜濤/張文傑/陳卓賢/申敏兒 選穿Max Mara盡見型帥美
- 【疫下開學】「疫」來順受的開學？ 疫情持續 變種病毒陰霾下 營養師教你大反擊！有效減壓 食出好心情！
- 【上環新食店】和緣Wa-En Kappo主打日本割烹料理 供應嘗味餐單 招牌作有流心花膠天婦羅
- 【偽遊台灣】荃灣南豐紗廠正在舉辦「TaiwanWay台灣味市集」，來品味台灣文創商品、美食、好物及咖啡吧！
- 【防治糖尿病】專家主講免費學堂 學習如何預防及管控糖尿病
- 【疫下保健呼吸系統】慢阻肺病雖無法根治 配合正確復康訓練 可大幅改善氣促問題 提升生活質素
- 【8.31星座運程】金牛：工作很多問題要處理，處事要明快。
- 【Happy Life】 打14針是否足夠？預防輪狀病毒，慎選嬰幼兒注射疫苗套餐
- 【寵愛有家】 熱情寶寶Travis，聰明學嘢快！正等待新主人領養
- 【Lady Fifi】 中西合璧隱世餐館，文咸街1908bc品嚐英倫唐餐
- 【仿古電動跑車】 AC Cobra 58周年紀念作，與Falcon Electric合作生產Series 1電跑，全球限量58輛！
- 【上環日本菜新餐廳】和緣Wa-En Kappo主打割烹料理 米芝蓮星級主廚助鎮 原創流心花膠天婦羅
- 【新機預告】vivo宣佈X70系列5G手機9月9日發佈 頂級旗艦X70 Pro+造型率先公開
- 【8.30星座運程】水瓶：近日財運不好，減少無謂開支
- 【李居明大師會客室】生仔生女內幕大揭盅
- 【食玩王｜尖沙咀搵食】 入冰室見古惑仔？ 西多麻辣燴飯炸大髀乜都有！
- 【米珠蓮】 和式茶飲店BUZZ STAND進駐將軍澳，嚐杉養蜂園招牌蜂蜜甜點
- 【日本今周熱話】2021青森睡魔祭閉門舉行 九台名師睡魔燈籠競逐金銀銅賞 兩小時半盛況YouTube頻道足本重溫
- 【宅度假精選】 為準媽媽而設 帝苑酒店首推 優閒Mom-to-be Staycation 送母嬰護理禮盒
- 【5G新機上架】OnePlus Nord 2 5G中階定位 大底50MP廣角主鏡具光學防震 65W快速充電 30分鐘充滿電池
- 【耳水不平衡如何根治？】中西專家指耳水不平衡成因眾多 最重要找出病因 西醫重止暈 中醫重調理
- 【日本今周熱話】《精靈寶可夢》Pokémon迷必搶 日本吉野家Poké盛回歸第一彈 精靈球圖案瓷碗奉客 送伊布、波加曼、草苗龜Q版模型
- 【秋日彩妝】 配襯秋冬衣履，暖色系妝品搶眼亮相
- 【李居明大師會客室】你的眼睛暴露心臟健康
- 【首屈一指】日本著名前衛多媒體藝術團體蠢蛋一族Dumb Type新作電影版本9月在港放映 《2020》睽違觀眾18年續對世界深邃思考
- 【衞衣新浪潮】名師出品特色圖案成焦點 木村光希/Ian陳卓賢/Stanley邱士縉搶先着穿出個性型態
- 【鱷魚君限定店】全港首家《鱷魚君最後的100天》期間限定店 四大經典場景打卡位 鱷魚君金句喻活在當下
- 【Tiffany愈來愈潮】Ansonbean/Tyson Yoshi/Jace Chan人氣偶像齊追捧Tiffany & Co.型格新飾
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
贏官司唔安心 指陳潔玲有問題 鍾舒漫獲男友陪出入:佢知我住邊
鍾舒漫（Sherman）與陳潔玲的錢債糾紛終於完結，小額錢債審裁處裁決勝方鍾舒漫可向陳潔玲索償43,560元及訴訟費1,183元。阿Sher導演男友林灝軒（Steve）坦言有如釋重負的感覺，不過，因為...
2021-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——深度遊演練 為吸旅客做準備
繼中環和深水埗兩區之後，據悉旅發局今年聚焦西九龍，策展全新的深度遊活動，將西九文化區的藝術氛圍與毗鄰舊區的地道特色聯乘起來，向公眾推介多條本地遊路線，除了切合港人「內循環遊玩」的需要外，也向內地和外國旅客展示香港的新景點，維持旅客對香港的興趣。 隨著M+美術館在今年年底落成啟用，明年約七月故宮博物館亦開幕，加上已成為地標的戲曲中心，公眾期待已久的西九文化區將成形，成為本港一大特色。除了演藝活動大增，亦有助鞏固香港作為全球主要藝術品交易樞紐的地位。這一股新的藝術軟實力，亦有利於香港吸引更多愛好藝術文化的訪客來港。旅發局選取西九龍作為推廣區，起重新宣傳香港的作用。 環球新冠肺炎...
2021-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標——冠寶駒熱捧合理
剛周日沙田開鑼賽，賽前曾指出「翡翠綠」操練相當對辦，深信會一出即拼；奈何始終認定其實力在四班不算超級，加上隔晚都是熱門，所以只列作第一配腳。結果，「翡翠綠」勝來比預期輕鬆，看來在季初階段，對於操練積極...
2021-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6