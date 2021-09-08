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銀保監：網企積極自查整改

2021-09-08 列印
　　近月螞蟻集團等多間網企被約談要求整改，中國銀保監新聞發言人昨日表示，目前內地網絡平台企業正積極對照法律法規和監管要求，深入自查並制定整改方案，有序落實整改。

　　網絡平台企業在完善公司治理、防範資本無序擴張、合規審慎開展互聯網存貸款業務、推動小貸和消費金融公司合規展業、規範發展互聯網保險業務、加強消費者權益保護等方面，經已取得一定的進展和成效。當局表示，在螞蟻集團整改工作基礎上，「一行兩會一局」等金融管理部門在今年4月29日聯合約談了13家網絡平台企業，提出了自查整改工作要求。



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